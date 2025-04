Da un albero millenario alla multinazionale: la storia di Giovanni Licitra alla guida di LBG su “Onore al merito”. VIDEO

Domenica 27 aprile, in seconda serata su Rai3, il programma “Onore al merito” condotto da Laura Chimenti ha dedicato la sua ottava puntata a Giovanni Carlo Licitra, fondatore e amministratore delegato della LBG Sicilia . L’azienda, con sede a Ragusa, è specializzata nella produzione di ingredienti funzionali a base di farina di semi di carrubo, utilizzati per migliorare in modo naturale il gusto e la consistenza di alimenti diffusi in tutto il mondo.​

Nato a Ragusa nel 1963, Licitra ha trasformato l’attività familiare avviata nel 1955 in un’impresa industriale di successo. Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale all’Università di Catania e un master in direzione aziendale, ha lavorato per una multinazionale americana nel settore automotive a Londra e Roma. Successivamente, è tornato in Sicilia per fondare LBG Sicilia nel 1996 .

LBG Sicilia è oggi uno dei principali produttori mondiali di farina di semi di carrubo, con una capacità produttiva annua di 3.000 tonnellate e un’area di ricerca e sviluppo di oltre 1.000 metri quadrati. L’azienda esporta il 95% del suo fatturato in oltre 90 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina e Giappone .​

Nel 2018, Giovanni Carlo Licitra è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscimento conferito a imprenditori che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

La puntata di “Onore al merito” ha raccontato la storia di Licitra, evidenziando come l’amore per la propria terra, la Sicilia, e l’impegno per l’innovazione e la sostenibilità abbiano portato LBG Sicilia a diventare un punto di riferimento nel settore alimentare a livello internazionale.​ Tra l’altro l’azienda ha aderito alla rete d’impresa Oasi Digitale.

