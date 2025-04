Scicli sotto assedio: nuova ondata di furti, ladri colpiscono un’agenzia di viaggi. Le telecamere di Piazza Italia potrebbero inchiodarli

Il furto in piena notte, fra il 24 ed il 25 aprile scorsi, quando in via Castellana, nel cuore storico della città, hanno “visitato” una nota agenzia di viaggi di proprietà di una famiglia sciclitana. Stavolta i malviventi sarebbe andata bene. Avrebbero, infatti, portato via una somma in denaro pari a 2.600 euro dopo aver rovistato all’interno del locale passando a setaccio cassetti ed armadi. La scoperta è stata fatta dai proprietari. L’agenzia di viaggi non sarebbe munita di videosorveglianza ma non si esclude che si possa ricorrere ad un impianto sulla pubblica via in piazza Italia che incamera i movimenti che si registrano in questa parte della città. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini sul caso specifico del furto ai danni dell’agenzia di viaggi e che continuano a controllare il territorio per riuscire a fare rallentare questa ondata di furti. Il nuovo episodio, che segue quello ai danni di alcune abitazioni e di supermercati dei giorni scorsi, alza l’asticina della preoccupazione. Oggi nessuno è più sicuro.

Chiunque può essere preso di mira come nel caso di quella villa di contrada Cudiano dove, sempre nei giorni scorsi, c’è stato un raid di malviventi che è servito a portare via tutto quello che era di loro interesse, disistallando anche i pezzi dei bagni. L’allarme a Scicli è alto e si chiedono controlli costanti sul territorio tipo il fiato sul collo verso quei delinquenti che non stanno risparmiando nessuno in città e nel suo territorio costiero e rurale.

