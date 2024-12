EasyJet non ha riprogrammato i voli su Comiso per la stagione estiva 2025

La compagnia britannica EasyJet non ha riprogrammato i voli per la summer 2025 a Comiso. La compagnia, aveva all’attivo su Comiso il volo per Milano-Malpensa, previsto per tutta la stagione estiva. Già ad ottobre la programmazione era finita sull’aeroporto degli Iblei e al momento, non è stato riprogrammato per la Summer 2025.

EasyJet ha ottenuto l’assegnazione di slot strategici presso Milano Linate e Roma Fiumicino, che Lufthansa e ITA Airways hanno dovuto cedere in seguito a un accordo con la Commissione Europea.

Ridimensionamenti e nuove basi operative

Nell’ambito di questa riorganizzazione, EasyJet ha deciso di lasciare alcuni scali italiani, tra cui Comiso, Bergamo, Ancona, Bologna.

