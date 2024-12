Dieci anni di accoglienza a Scicli. Domani festa alla Casa delle Culture Mediterranean Hope

Accoglienza, solidarietà e inclusione. Ispirati a questi principi i dieci lunghi anni di vita della Mediterranean Hope – Casa delle Culture a Scicli che ha trovato casa nel palazzo Castelli di corso Mazzini diventando un importante punto di riferimento per il sistema di accoglienza dei migranti sperimentando anche la procedura dei corridoi umanitari che rappresentano la via sicura per giungere salvi dopo mille peripezie.

Dieci anni a favore dell’accoglienza delle persone migranti e della costruzione di una rete di solidarietà sul territorio.

“E’ un anniversario che segna un percorso di crescita, impegno e condivisione – spiega Giovannella Scifo anima di questo progetto fin dall’inizio voluto dalla Chiesa Valdese – l’evento si svolgerà in due momenti significativi. Domani mattina dalle 10:30 alle 12.30 a Palazzo Spadaro con un talk dal titolo ’10 Anni di MH – Casa delle Culture’ ed interventi di rappresentanti delle istituzioni locali, referenti nazionali del progetto Mediterranean Hope e una rappresentanza della Tavola Valdese. Un’occasione per riflettere sul cammino fatto e sulle sfide future dell’accoglienza”. Il secondo momento nella serata a partire dalla 19,30 nella sede della Casa delle Culture in corso Mazzini con una conviviale che renderà omaggio al lavoro svolto in questi anni e che vuole essere un momento di incontro per rafforzare il legame con la comunità locale e tutte le realtà che hanno contribuito a fare della Casa delle Culture un punto di riferimento per l’accoglienza, la cultura e la solidarietà.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo di “Carmelo Errera” e dal djset di “DJ Anjelò”.

