Niente radio, solo telefonini: caos nella Polizia Municipale di Vittoria, il caso arriva in Prefettura

Da oltre un anno il corpo di Polizia Municipale di Vittoria è privo di un ponte radio funzionante, una situazione che compromette seriamente l’efficacia e la sicurezza del servizio sul territorio. Il problema è sorto a seguito del trasferimento della sede del comando dalla zona mercatale di contrada Fanello a via Gaeta: da allora, il sistema radio – sia portatile che installato sui veicoli – risulta completamente inattivo.

Gravi criticità operative

La conseguenza è una grave criticità operativa: gli agenti, impossibilitati a comunicare tra loro o con la centrale operativa tramite i canali istituzionali, sono costretti a usare i propri telefoni cellulari privati per gestire interventi, emergenze e coordinamenti sul campo. Una soluzione di fortuna che espone il personale a inefficienze, ritardi e rischi inaccettabili per un corpo di polizia in servizio attivo. La questione, emersa già da diversi mesi, è stata segnalata da Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia,che denuncia come finora non ha trovato alcuna risoluzione da parte dell’amministrazione comunale.

Nessuna azione concreta, nessuna comunicazione ufficiale e, soprattutto, nessun intervento tecnico per ripristinare un’infrastruttura essenziale per la sicurezza pubblica. Di fronte al silenzio istituzionale, la segnalazione è stata inviata al Prefetto di Ragusa, con la richiesta di verificare e sanare una situazione che mina le fondamenta del presidio urbano. Non si tratta solo di una disfunzione tecnica, ma di una falla che mette a rischio la sicurezza degli operatori e dei cittadini, in un territorio che richiede costante controllo e rapidità d’intervento. Il ponte radio rappresenta un elemento basilare per il coordinamento delle pattuglie, la gestione delle emergenze e la tempestività delle risposte operative. L’assenza di questo strumento non può essere accettata come una normalità, né giustificata da mere difficoltà logistiche o amministrative.

