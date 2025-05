Settimana di pioggia e freddo fuori stagione: temperatura giù, temporali su

È una primavera capricciosa quella che si sta profilando in Sicilia, sotto la spinta di una circolazione depressionaria che dai settori occidentali dell’Europa si prepara a colpire in pieno anche il nostro Meridione. 3bmeteo.com lancia l’allerta: “Una circolazione depressionaria tra la Francia e la Spagna, cui seguirà un vortice in transito sulle regioni centro-meridionali italiane, sarà alla base di un tempo instabile, a tratti anche perturbato, soprattutto al Sud.”

Maltempo in intensificazione: la Sicilia sotto osservazione

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le prossime 48 ore saranno caratterizzate da un progressivo deterioramento delle condizioni meteo, inizialmente più marcato al Centro-Nord ma destinato rapidamente a interessare anche il Sud. Mercoledì un vortice inizierà ad avvicinarsi alle nostre Isole Maggiori, Sicilia in testa, dando il via a una nuova fase perturbata. Sarà giovedì, secondo le previsioni, il giorno clou per l’Isola, con temporali diffusi e localmente intensi, in particolare tra l’entroterra e i settori sud-orientali, fino a lambire anche le province tirreniche. Siracusano, ragusano, nisseno e catanese tra le aree potenzialmente più esposte. Non esclusi nubifragi isolati e locali grandinate.

Venerdì ancora instabile, poi una possibile svolta

Il peggioramento proseguirà anche venerdì, quando la circolazione ciclonica coinvolgerà non solo la Sicilia ma anche Calabria, Basilicata, Campania e le regioni adriatiche meridionali, in un quadro ancora instabile e con traiettoria del vortice ancora da definire pienamente. Tuttavia, uno spiraglio di ottimismo si intravede nel fine settimana. “Utilizzando il condizionale, stante la distanza temporale”, puntualizzano da 3bmeteo, “il vortice dovrebbe iniziare a lasciare il Sud tra sabato e domenica, favorendo un progressivo miglioramento anche sulla Sicilia.” Condizione che potrebbe tradursi in più sole a inizio della prossima settimana, pur senza escludere residui temporali pomeridiani, soprattutto nelle zone montuose e interne.

Temperature giù: aria fresca e clima più autunnale che primaverile

Oltre alle piogge, sarà anche il termometro a raccontare questa fase instabile: valori sotto la media stagionale, in particolare al Sud. In Sicilia, le massime difficilmente supereranno i 20-22°C nei giorni di maltempo, con punte più elevate solo localmente e solo dopo il passaggio del vortice. Al Centro-Nord, invece, si potranno toccare i 25-26°C in alcune aree nella giornata di giovedì.

Un maggio ballerino

Il mese di maggio conferma la sua natura altalenante e insidiosa, tra improvvisi colpi di coda invernali e rari assaggi d’estate. Per la Sicilia si prospettano dunque giorni da affrontare con l’ombrello sempre a portata di mano, in attesa di una più stabile fase anticiclonica che, per ora, rimane solo un’ipotesi sul lungo termine.

