“Madonne con la Polaroid”, una mostra di Concetta Rundo a Scicli

E’ uno degli appuntamenti dell’iniziativa “Conversazioni a Scicli” promossa dal Movimento culturale “Vitaliano Brancati”. Domani alle 19 nella sede di via Aleardi, nel centro storico della città, verrà inaugurata la mostra di Concetta Rundo “Madonne con la Polaroid”.

E’ il diario intimo, a metà tra poesia e prosa, di un viaggio per strade interiori ed esteriori, pensato e scritto nello spazio temporale che ha accomunato l’umanità intera: quello della pandemia. “Un canzoniere d’amore travolgente, dove tutto è mondo, cielo terra, sangue e miele” – ha definito così la mostra Elvira Seminara. Concetta Rundo, da vent’anni, è “La Librivendola di Troina” ed è il fulcro culturale di tutto il comprensorio nord montano della provincia di Enna. Il suo motto è: “dai pomodori pelati alle pagine stampate, dal cibo per il corpo a quello per l’anima”. Sarà presenta l’artista che dialogherà sul tema della mostra con il critico letterario Giuseppe Pitrolo.

© Riproduzione riservata