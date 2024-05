Dissuasori di velocità a Scicli. In Viale dei Fiori scuola più sicura

Concluso il lavoro di installazione dei riduttori di velocità su viale dei Fiori al villaggio Jungi di Scicli. Una strada interna al popoloso quartiere dove il traffico veicolare raggiunge limiti di invivibilità soprattutto nelle ore in cui sono fissati gli ingressi e le uscite dal plesso centrale dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Era da tempo che si lavora al progetto di rendere più sicura questa arteria considerata una sorta di circonvallazione di collegamento fra la Scicli mare ed il centro abitato della città. Troppi incidenti causati dalla velocità sostenuta che con ogni mezzo è facile raggiungere vista la larghezza della sede stradale.

I lavori di installazione dei dissuasori di velocità sono stati conclusi nella tarda mattinata.

“Abbiamo aggiunto un ulteriore tassello nel percorso di incremento della sicurezza delle nostre strade, al fine di garantire una viabilità, sia veicolare che pedonale, quanto più serena possibile – spiega il sindaco Mario Marino – il nuovo attraversamento pedonale rialzato, che sarà completato in giornata e si aggiungerà a quello già presente nel tratto iniziale di Viale dei Fiori, garantirà una maggiore tutela ai pedoni, nonché una viabilità più sicura per i veicoli in transito, in un punto molto sensibile per via della presenza dell`Istituto di Istruzione Superiore Quintino Cataudella, oltre a quella di diversi esercizi commerciali. Compatibilmente con le risorse finanziarie dell`ente, proseguiremo ad installare ulteriori attraversamenti pedonali rialzati, sia a Jungi che in altre zone del territorio comunale. Assicuriamo, intanto, la presenza della Polizia Locale che quotidianamente è sulle nostre strade per garantire il rispetto del Codice della strada e, di conseguenza, una viabilità, sia veicolare che pedonale, più sicura”.

