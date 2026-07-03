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Modica ritrova McDonald’s: parcheggio pieno e tanta curiosità nel giorno dell’apertura
03 Lug 2026 12:10
Il parcheggio già pieno di auto, i gruppi di ragazzi arrivati anche a piedi, le famiglie con i bambini e tanta curiosità. Bastano queste immagini per raccontare quanto fosse attesa a Modica l’apertura del nuovo McDonald’s, inaugurato questa mattina nel polo commerciale di via Cava Gucciardo.
Per la città non è soltanto una nuova apertura commerciale, ma un ritorno. McDonald’s aveva già tentato in passato di radicarsi a Modica, senza però riuscire a consolidare la propria presenza. Oggi, invece, lo scenario appare profondamente cambiato. Il nuovo ristorante sorge in un’area commerciale in continua espansione, facilmente raggiungibile e destinata a diventare sempre più punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero.
Già stamattina si è registrato un notevole afflusso di persone. Molti avevano già segnato in agenda l’appuntamento inaugurale, mentre tanti giovani hanno voluto essere tra i primi clienti del nuovo locale.
L’investimento porta con sé anche un’importante ricaduta occupazionale. Il nuovo McDonald’s ha infatti consentito l’assunzione di 50 lavoratori, provenienti in gran parte da Modica e dai comuni limitrofi, confermando come una nuova apertura possa rappresentare anche un’opportunità concreta per il territorio.
Ma a colpire è anche l’aspetto della struttura, progettata secondo i più recenti standard del marchio. Il locale è fortemente digitalizzato e super tecnologico: i clienti possono ordinare attraverso i chioschi touchscreen, personalizzare ogni panino con pochi tocchi e attendere comodamente al tavolo l’arrivo del proprio ordine. Un sistema ormai consolidato nelle grandi città che approda anche a Modica, rendendo l’esperienza più rapida e moderna.
Il ristorante dispone di 291 posti a sedere, del McCafé, della doppia corsia McDrive, del servizio McDelivery e di un’ampia area giochi dedicata ai bambini, con spazi pensati anche per organizzare feste di compleanno.
Sarà aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, mentre il McDrive sarà operativo 24 ore su 24 il venerdì e il sabato, un servizio destinato a intercettare anche il popolo della movida e chi rientra in città nelle ore serali.
L’impressione del primo giorno è quella di un’apertura che Modica attendeva da tempo. Il continuo via vai di clienti, il parcheggio pieno e l’entusiasmo di giovani e famiglie fanno pensare che, questa volta, il marchio abbia trovato il contesto giusto per mettere radici.
Foto di copertina: Daniele Rubera
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