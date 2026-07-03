Notte di furti a Vittoria: sfonda una vetrina con un masso, rintracciato poche ore dopo

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Presto il responsabile di un furto ai danni di un esercizio commerciale di Vittoria. I carabinieri, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Spacca la vetrina di un negozio e porta via il registratore di cassa

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un furto in un noto esercizio commerciale di Vittoria. Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno accertato che un uomo, utilizzando una grossa pietra, aveva infranto la vetrata del negozio per introdursi all’interno.

Il malvivente si era impossessato del registratore di cassa, contenente una modesta somma di denaro, e di un contenitore con le mance destinate ai dipendenti, per poi darsi alla fuga.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si sono rivelate decisive. Dopo averle analizzate, i militari hanno riconosciuto il presunto autore del furto in D.S.S., 44enne di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono partite immediatamente e l’uomo è stato rintracciato nella mattinata successiva tra i luoghi abitualmente frequentati.

Recuperato il registratore di cassa, sequestrata una dose di cocaina

Nel corso degli accertamenti, il 44enne ha indicato ai Carabinieri il luogo in cui aveva abbandonato il registratore di cassa, che è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. All’interno, però, il denaro era già stato sottratto.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, non si esclude che la somma rubata possa essere stata utilizzata dall’uomo per acquistare una dose di cocaina, sostanza rinvenuta in suo possesso e immediatamente sequestrata dai militari.

Per il 44enne è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l’accusa di furto aggravato. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Sorpreso fuori dai domiciliari con un tirapugni

Sempre durante i servizi di controllo del territorio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria ha fermato, nel corso della notte, un giovane di 22 anni che si trovava fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Il ragazzo, identificato con le iniziali P.G., è stato trovato in evidente stato di agitazione. Durante il controllo personale i militari hanno rinvenuto un tirapugni, immediatamente sequestrato.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l’accusa di evasione e possesso di strumenti atti all’offesa.

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