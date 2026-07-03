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Meduse nel mare di Scicli. Nessun allarme: sono il simbolo di un ecosistema sano
03 Lug 2026 10:13
Bagnanti cui gli si rizzino i capelli, altri che si spaventano e disertano l’acqua, altri ancora che guardano la bellezza della natura e fra nuotate e tuffi si godono l’estate in mare. Le meduse, che nel mare di Spinasanta e nei giorni di calma piatta sono state avvistate dai bagnanti, nuotano indisturbate avvicinandosi alla riva. C’è chi mostra paura e si allarma, chi si incuriosisce, chi prende il bagno senza preoccuparsi. Anzi, in molti a dire che la presenza di meduse in mare è sinonimo di acque pulite. Ed il pensare che le meduse sono avvistate nel mare di Spinasanta fra Donnalucata e Cava d’Aliga e Bruca dà conferma che le acque del depuratore centralizzato di Piano Conti non è quello spauracchio ambientale che veniva inseguito negli anni passati all’epoca della sua realizzazione. Acque pulite, sane ed invitanti ad entrare in acqua. Il mare sciclitano sempre più pulito e la presenza delle meduse è la classica cartina di tornasole, la prova che l’estate può proseguire in piena sicurezza a meno che non arrivano “sorprese” di disagi igienico-ambientali legati a fattori esterni ed alla superficialità dell’umano. Ed allora? Vacanze tranquille per un’estate all’insegna del bel tempo.
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