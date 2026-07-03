A Modica inaugurato il Banco Alimentare della Misericordia: il nuovo locale dedicato a don Umberto Bonincontro

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si è svolta ieri a Modica la cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo locale che ospita il Banco Alimentare della Misericordia, una struttura pensata per rafforzare la rete di sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio. Il nuovo spazio è stato intitolato alla memoria di don Umberto Bonincontro, figura molto amata dalla comunità cittadina.

La cerimonia, essenziale e sobria, ha voluto richiamare proprio lo stile pastorale di don Umberto, sacerdote che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa e degli ultimi, lasciando un segno profondo nel tessuto sociale e religioso di Modica.

Un gesto di memoria e solidarietà

L’intitolazione del locale è frutto della volontà della famiglia Trombadore, proprietaria dell’immobile, che ha scelto di unire il proprio gesto di generosità al ricordo del sacerdote. Un atto che lega in modo indissolubile memoria e impegno concreto verso la comunità.

Il nuovo Banco Alimentare rappresenta infatti una risposta concreta ai bisogni emergenti del territorio: un presidio di solidarietà pensato come punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità economica e sociale.

Una rete di sostegno sempre più ampia

La Misericordia di Modica sottolinea come la nuova struttura si inserisca in una rete cittadina di solidarietà sempre più ampia e integrata, fondata sui valori della prossimità, della condivisione e della collaborazione.

L’obiettivo è quello di rafforzare le azioni di aiuto e assistenza, creando un sistema capace di rispondere in modo più efficace alle difficoltà delle famiglie del territorio.

Il ricordo di don Umberto Bonincontro

Per la Misericordia, don Umberto Bonincontro è stato un punto di riferimento fondamentale e un vero “facilitatore” della missione associativa. Il sacerdote ha sostenuto con discrezione e spirito evangelico il lavoro quotidiano dei volontari, accompagnando la crescita delle attività caritative.

Nel corso della cerimonia, organizzata in occasione dell’anniversario della sua nascita al Cielo, è stato ricordato il suo percorso umano e pastorale alla presenza di rappresentanti ecclesiastici, capi scout, membri dei consigli pastorali e volontari della Misericordia.

Le parole della Misericordia

«Questa intitolazione non è soltanto un segno di memoria, ma un impegno concreto a continuare il percorso di servizio e di carità che don Umberto ha testimoniato con la sua vita», ha sottolineato la Misericordia di Modica.

«Ogni gesto di solidarietà compiuto in questo luogo sarà il modo più autentico per custodirne l’eredità spirituale e pastorale».

© Riproduzione riservata