Cento giorni di Cammino. Il giovane sciclitano Antonio Giannone và a Santiago di Compostela

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Il cammino verso il Santuario di Santiago de Compostela è iniziato lo scorso 16 marzo e tappa dopo tappa prosegue verso l’agognata meta. Dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, ha risalito la penisola percorrendo tratti dell’antica “Via Francigena”, storicamente battuta dai pellegrini che vedono registrate e timbrate, su un’apposita credenziale, le singole tappe del Cammino. In questi giorni, dopo aver superato il confine a Ventimiglia, Antonio Giannone sta percorrendo il tracciato francese. Il suo centesimo giorno da Castres, località che fa parte della “Via Tolosana”, verso Tolosa dove arriverà nei prossimi giorni. “Non riesco a realizzare che sono già al centesimo giorno del mio Cammino verso Santiago di Compostela – commenta – quando sono partito da Scicli non sapevo se riuscissi a farne dieci. Invece mi sento a mio agio come se facessi questa vita da sempre. Questo centesimo giorno mi ha visto camminare già per 2521 chilometri. Mi aspettavo tappe lunghe in mezzo ai boschi. Ho incontrato persone bellissime che ci accolgono come in famiglia. Il centesimo giorno mi vede impegnato in un tragitto di 43 chilometri e farlo a 40 gradi è una prova. Me la sento e credo di potercela fare”.

Il tragitto a piedi dalla Sicilia a Santiago de Compostela è un’impresa ardimentosa di circa 4.000 km. Il percorso si articola risalendo l’intera penisola italiana per buona parte attraverso l’antica Via Francigena, attraversando poi la Francia e infine superando i Pirenei fino alla Galizia. L’esperienza richiede oltre 5 mesi di cammino continuo. Per Antonio un percorso lungo ma carico di emozioni vissute nei primi tre mesi del viaggio in solitario carico di accoglienza amicale da parte delle persone che incontra nel suo percorso fra boschi, piccoli borghi e campagne assolate.

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