Parcheggi gratuiti: a Modica, 51 nuovi posti auto nell’area di via Resistenza Partigiana

Saranno ben 51 i nuovi parcheggi “liberi” a Modica. Lo ha annunciato il sindaco Maria Monisteri. I posti auto si trovano nel quartiere Sorda, precisamente nell’area di via Resistenza Partigiana. Ventisette di questi nuovi posti si trovano nel piazzale Beniamino Scucces, di fronte all’ex tribunale, mentre venti sono distribuiti lungo via Resistenza Partigiana e quattro in via San Giuliano.

L’iniziativa è stata accolta positivamente dalla comunità locale, offrendo un sollievo significativo per quanto riguarda la disponibilità di parcheggi, senza richiedere alcun pagamento.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata