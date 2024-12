Pericolo nel centro storico di Scicli. Palazzo Padre Gabriele a rischio crollo. Transennata la zona

Il pericolo è apparso grave, fin da quando alcune schegge di calcinacci sono venute giù e sono state notate dai passanti. Il Palazzo di Padre Gabriele fra corso Mazzini e via Potenza, luogo simbolo della città per essere stato un nucleo di solidarietà e di istruzione come l’insegnamento di arte e mestieri per i ragazzi in stato di bisogno, è stato transennato perchè pericolanti alcune parti del terzo livello. Morto Padre Gabriele il grande immobile, non utilizzato (un vero peccato non usufruire dei suoi grandi spazi), è curato dalla Fondazione Padre Gabriele Rio. L’ordinanza del sindaco Mario Marino è chiara ed ha fatto scuotere il soggetto che cura i lasciti del frate francescano che, negli ultimi anni della sua vita, visse fuori dall’ordine. “Abbiamo contattato la Fondazione che cura i beni e ci è stato assicurato che la prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza della zona pericolante – spiega il primo cittadino – il sopralluogo eseguito dai nostri tecnici ha permesso di accertare come nel lato sud che prospetta sua via Potenza, al piano terzo il parapetto sommitale di protezione, nel lato centrale del prospetto presenta per circa dodici conci di calce duro dall’inizio alla fine degli stessi un lieve scollamento, con diversi centimetri di ribaltamento sulla via Potenza. Per questo motivo, per evitare pericoli di crolli, nelle more della messa in sicurezza, è stato istituito il divieto di sosta nella sottostante via Potenza per tutto il prospetto dell’edificio ed è stata installata una transennatura per inibire il passaggio pedonale”.

La prossima settimana sono attesi i lavori di messa in sicurezza.

“Mi è stato assicurato che dai primi giorni della prossima settimana sarà eseguito l’intervento di messa in sicurezza – conclude il primo cittadino – sappiamo tutti che la zona in cui insiste il palazzo è una zona del centro storico e peraltro frequentata. Nel periodo festivo già iniziato non possiamo mantenere uno stato di pericolo proprio nel centro storico. Ecco perchè ci siamo attivati con celerità per intervenire ed eliminare ogni pericolo”.

