Sangue in acqua: sub si ferisce gravemente durante un’immersione

Un’uscita in mare si è trasformata in un incubo per un sub cinquantenne originario della provincia di Ragusa, rimasto gravemente ferito durante un’immersione. L’uomo si trovava a Marina di Modica per una battuta di pesca subacquea quando, per cause ancora da chiarire, si è ferito da solo a una mano con la propria fiocina.

Il colpo è stato violento e ha provocato una seria lesione. Le persone presenti in spiaggia hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il sub è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica, dove i medici hanno riscontrato una ferita molto delicata. foto di repertorio

© Riproduzione riservata