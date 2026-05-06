Orrore a Donnalucata: gatti e cani avvelenati, cresce la rabbia dei residenti

Nello scorso mese di marzo un primo segnale con la morte di alcuni gatti nella zona fra la via Lido ed il lungomare di via Marina. Ora l’orrenda pratica dell’avvelenamento si sta ripetendo con il ritrovamento di alcuni gatti trovati privi di vita in messo alla strada, abbandonati al loro truce destino. Con i gatti, sia nella prima ondata che in questi nuovi episodi , sono morti anche dei cani di piccola taglia. E’ allarme nella borgata sciclitana, nella zona storica del centro abitato. “Da tempo, con cadenza ciclica, si registrano episodi di avvelenamento di gatti. Non si tratta purtroppo di casi isolari ma di una pratica crudele che continua a ripetersi nel silenzio e nella preoccupazione crescente dei residenti – lamentano i residenti – ci troviamo di fronte ad un segnale allarmante che non può e non deve essere ignorato e sottovalutato. Questi fatti non solo dimostrano una totale assenza di rispetto per la vita animale ma rappresenta un potenziale pericolo per la comunità. C’è da prestare la massima attenzione, in particolare i proprietari di animali di piccola taglia evitando di lasciarli incustoditi e vigilando sullo stato degli spazi pubblici e privati”. Si chiedono controlli ed azioni volte ad intervenire per fermare questa macabra azione delittuosa che rischia di diventare una triste consuetudine in una delle più belle zone marine della costa sud-orientale della Sicilia con un passato ed un presente ricco di storia e di pregio naturalistico.

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