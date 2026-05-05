Villa Ottaviano pronta a cambiare volto: diventerà la sede della nuova delegazione di Marina

Un nuovo spazio dedicato alla comunità prende forma a Marina di Ragusa, dove Villa Ottaviano è destinata a trasformarsi in un punto di riferimento per socialità e attività culturali. L’immobile, acquisito grazie a un finanziamento regionale, sarà infatti la futura sede della delegazione locale, colmando una carenza storica di luoghi coperti dedicati all’incontro e alla partecipazione.

A darne notizia è il vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida, che ha annunciato come nei giorni scorsi sia stato effettuato un sopralluogo tecnico per definire gli ultimi dettagli del progetto di ristrutturazione. Un passaggio fondamentale per avviare concretamente l’intervento e restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato e funzionale.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 250 mila euro, finanziato attraverso fondi compensativi Anas, risorse destinate proprio alla riqualificazione del territorio. L’obiettivo è quello di creare un luogo capace di ospitare iniziative culturali, attività sociali e momenti di aggregazione, offrendo finalmente a Marina di Ragusa uno spazio al chiuso adeguato alle esigenze della comunità.

Secondo il cronoprogramma indicato dall’amministrazione, la struttura sarà pronta prima dell’estate, mentre i lavori prenderanno il via subito dopo la stagione estiva, così da evitare disagi durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Villa Ottaviano si prepara dunque a cambiare volto.

© Riproduzione riservata