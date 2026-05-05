Il tavolo tecnico entra nel vivo: ecco le priorità individuate ieri sera per il centro storico

Si è concluso intorno alle 21:30 il primo incontro operativo del Tavolo tecnico dedicato al centro storico di Modica, segnando l’avvio concreto di un percorso partecipato che punta ad affrontare criticità storiche e a costruire una visione condivisa per il futuro della città.

Alla riunione hanno preso parte i componenti del Tavolo, alcuni consiglieri comunali, il sindaco Maria Monisteri, l’assessore competente Piero Armenia e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo.

Tra i temi affrontati, quello della sicurezza è emerso come assoluta priorità. Dal confronto è scaturita la richiesta di rafforzare i controlli, in particolare nei fine settimana, con l’ipotesi di ronde e un presidio più stabile delle forze dell’ordine. Sottolineata anche la necessità di far rispettare con maggiore rigore gli orari dei locali, così come stabilito dalle ordinanze vigenti.

Sempre in ambito sicurezza, è stata evidenziata l’urgenza di intervenire sui defibrillatori non funzionanti, con la richiesta di dismettere o sostituire quelli inutilizzabili, per garantire un servizio realmente efficace.

Altro nodo centrale è quello del decoro urbano. Tra le proposte più significative, il coinvolgimento diretto degli studenti – in particolare del liceo artistico – in progetti di riqualificazione delle pareti cittadine. L’idea è quella di superare il fenomeno dei murales improvvisati sostituendoli con interventi artistici più curati e condivisi, capaci di valorizzare il contesto urbano.

Sul fronte della mobilità, si è discusso di urbanistica tattica, con l’introduzione di limiti di velocità e la possibile attivazione sperimentale di zone a traffico limitato, da calendarizzare per testarne l’efficacia. Un approccio graduale, pensato per valutare l’impatto delle misure prima di eventuali scelte definitive.

Il Tavolo tornerà a riunirsi lunedì 11 alle ore 18:30. All’ordine del giorno ci saranno temi cruciali come le strisce blu, il nuovo piano industriale e le criticità legate alla raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato e approfondire altri aspetti strategici.

Soddisfazione per l’esito dell’incontro è stata espressa dalla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, che ha sottolineato come il Tavolo rappresenti uno strumento fondamentale sia per intervenire sulle urgenze sia per costruire una visione di medio-lungo periodo.

Le criticità emerse, alcune delle quali risolvibili in tempi brevi, confermano infatti – secondo Minardo – l’importanza di un percorso strutturato di ascolto e confronto. Allo stesso tempo, il lavoro avviato pone le basi per una strategia più ampia, orientata alla valorizzazione, alla vivibilità e alla tutela del centro storico.

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