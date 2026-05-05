Maxi blitz a Ragusa: oltre mille controlli, espulsioni e locali nel mirino

Controlli serrati e presenza massiccia delle forze dell’ordine nel centro storico di Ragusa, dove nel mese di aprile è stata condotta un’ampia operazione interforze finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Nel mirino delle verifiche sono finiti in particolare diversi complessi edilizi del centro storico, controllati per accertare la corretta destinazione d’uso, la presenza effettiva degli occupanti e la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze. L’obiettivo è stato quello di far emergere eventuali situazioni di irregolarità e contrastare fenomeni legati al degrado urbano.

Il bilancio dell’operazione è significativo. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, con oltre mille persone identificate e centinaia di veicoli sottoposti a verifica. Non sono mancate le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre sul fronte dell’immigrazione sono stati adottati provvedimenti di espulsione nei confronti di diversi cittadini stranieri, alcuni dei quali accompagnati nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai locali pubblici, con controlli mirati per verificare il rispetto delle normative vigenti. In un caso è stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio.

Nel dettaglio: 63 posti di controllo effettuati; 1042 persone identificate; 560 veicoli controllati; 37 infrazioni al Codice della Strada accertate; 21 cittadini stranieri espulsi, di cui 10 accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio; 8 esercizi pubblici sottoposti a controllo, di cui 1 sottoposto a chiusura temporanea.

Le operazioni nei pubblici esercizi sono state condotte con il contributo dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale, impegnati a verificare il possesso dei requisiti tecnici, delle autorizzazioni e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e lavoro.

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