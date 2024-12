Mario Giambra nuovo questore di Ragusa. Lascia Crotone

Ragusa accoglie il nuovo questore Mario Giambra, che succede a Vincenzo Trombadore e porta con sé un curriculum di tutto rispetto, costruito in decenni di attività di rilievo all’interno della Polizia di Stato. Originario di San Cataldo (CL), Giambra ha una lunga e prestigiosa carriera alle spalle, che lo ha visto impegnato in alcune delle più importanti sfide per la sicurezza del nostro Paese.

Un percorso formativo d’eccellenza

Laureato in Giurisprudenza, Mario Giambra ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato frequentando, tra il 1985 e il 1990, il 2° corso quadriennale di formazione per Vice Commissari e il 75° Corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Il primo incarico lo ha portato, nel 1990, alla Questura di Reggio Calabria, dove ha diretto per circa 10 anni la Sezione Catturandi della Squadra Mobile, distinguendosi per la sua abilità investigativa e il coordinamento di operazioni complesse.

Dagli omicidi alla criminalità organizzata: una carriera al vertice

Nel 2000 Giambra è stato trasferito alla Questura di Messina, dove ha assunto il comando delle Sezioni omicidi, antidroga e criminalità organizzata, dimostrando un’eccellente capacità di gestire team operativi su più fronti. La sua esperienza è culminata nel 2007 con la nomina a dirigente della Squadra Mobile di Messina.

Il 2010 lo ha visto promosso Primo Dirigente e nuovamente impegnato a Reggio Calabria, questa volta alla guida della Digos. Successivamente, ha ricoperto ruoli di rilievo come Vicario del Questore di Vibo Valentia (2015), Caltanissetta (2017) e Napoli (2019), consolidando la sua reputazione di leader determinato e competente.

