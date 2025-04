Presentata la candidatura a presidente della Provincia del sindaco Maria Rita Schembari. In testa anche i sindaci civici. Cassì: “Ecco perché la voto”

Questa mattina, nella sala convegni “Gianni Molé” del Libero Consorzio di Ragusa, si è tenuta la conferenza stampa per presentare la candidatura alla presidenza della Provincia di Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. L’evento è stato organizzato con il sostegno delle forze di centrodestra e delle realtà civiche, concretizzatesi nelle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Voce Comune.

Un appoggio unanime e il valore della squadra

Durante la conferenza, sono intervenuti numerosi esponenti politici e amministrativi di rilievo. Tra questi figuravano Gabriele Melfi della Lega, Angelo Galifi di Grande Sicilia, Giovanni Moscato di Fratelli d’Italia e Giancarlo Cugnata di Forza Italia, oltre all’onorevole Giorgio Assenza e al senatore Salvo Sallemi. Numerosi sindaci hanno poi sottolineato, durante i loro interventi, il forte legame di amicizia e collaborazione con Maria Rita Schembari. Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, Maria Monisteri di Modica, Mario Marino di Scicli e Giuseppe Dimartino di Santa Croce Camerina hanno evidenziato come il valore di squadra e la sintonia con il primo cittadino di Comiso siano elementi fondamentali per la buona amministrazione del territorio, mentre il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, è stato assente per impegni improrogabili.

Le parole di Schembari: una visione di sintesi territoriale

Nel corso del suo articolato intervento, Maria Rita Schembari ha spiegato le ragioni che hanno guidato la sua candidatura e la visione per il futuro dell’Ente di area vasta. “In armonia assoluta con tutti i sindaci che hanno appoggiato e sostenuto la mia candidatura ho specificato che l’Ente di area vasta deve essere un organo in grado di fare sintesi rispetto a un territorio molto articolato al suo interno”, ha dichiarato Schembari.

Successivamente, la candidata ha illustrato le peculiarità della Provincia iblea, definendo le diversità del territorio:

“La provincia iblea ha zone montane, zone interne, zone costiere e marittime con diverse vocazioni. Il territorio del Ragusano, spesso definito ‘isola nell’isola’, ha peculiarità che lo distinguono dalle altre province isolane. Ha tre diverse ‘porte’ d’accesso che meritano un’attenzione particolare, come il porto turistico di Marina di Ragusa, il porto turistico e commerciale di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso, che vedrà uno sviluppo in particolare del carico.”

Schembari ha concluso sottolineando come tali elementi costituiscano le basi delle linee programmatiche della sua candidatura:

“Quindi una serie di elementi alla base delle nostre linee programmatiche che sono aperte e disponibili ad essere implementate dalle sollecitazioni e dai suggerimenti dei singoli consiglieri e dei portatori di interessi dei vari territori.”

Una nuova prospettiva per la Provincia iblea

La candidatura di Maria Rita Schembari nasce dal desiderio di portare una nuova sinergia al vertice dell’Ente di area vasta, tenendo conto delle diversità del territorio e delle specifiche esigenze che lo caratterizzano. L’unità e il sostegno unanime espresso da sindaci e rappresentanti delle forze politiche di centrodestra e civiche sono interpretati come la conferma del valore di Schembari, non solo come amministratrice capace, ma anche come figura in grado di riunire le diverse vocazioni territoriali in un progetto condiviso.

Parla il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: “Ecco perché appoggio la Schembari”

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha tentato di essere sostenuto dal centrodestra per l’eventuale sua candidatura alla presidenza della Provincia, ha affidato ai social le motivazioni del suo sostegno alla Schembari, spiegando che, non avendo raggiunto l’accordo elettorale con i “vituperati” partiti, ha comunque scelto di candidarsi al Consiglio provinciale con l’obiettivo di far ascoltare la voce del Comune di Ragusa. Coloro che sono beninformati sostengono che ci sia già un accordo che porterebbe Cassì direttamente alla vicepresidenza dell’ente. E che non sarebbe un brutto risultato politico. Si vedrà. Queste, intanto, le sue dichiarazioni: “Il prossimo 27 aprile i sindaci ed i consiglieri comunali dei 12 comuni iblei saranno chiamati ad eleggere il presidente della provincia e i 12 consiglieri che lo affiancheranno nella gestione dell’ente di area vasta, dopo 12 anni di commissariamento.

Ho presentato la mia candidatura a consigliere nella lista “Voce Comune”, che mette insieme alcune espressioni civiche della nostra provincia, a sostegno della candidatura a presidente di Maria Rita Schembari, sindaca di Comiso, con la quale ho sviluppato negli anni un solido rapporto di stima ed amicizia.

Lo scopo di questa scelta è quello di rendere la città che amministro da quasi 7 anni protagonista nelle dinamiche politiche e decisionali che riguardano il territorio ibleo, in un gioco di squadra dove prevalgano buone pratiche e visione d’insieme e che metta al centro il perseguimento di interessi comuni con concretezza, senso di comunità e lungimiranza”.

