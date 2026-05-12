La Sicilia alza il livello di attenzione sull’Hantavirus. A confermarlo è stato Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, che ha firmato una circolare indirizzata ai direttori generali e sanitari delle aziende provinciali e delle strutture del servizio sanitario regionale. L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio sanitario […]
Ringraziamento: famiglia Bellio-Casiraro
12 Mag 2026 08:25
Ringraziamento
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