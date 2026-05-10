Uscita la Madonna della Medaglia, la patrona-cenerentola di Ragusa

È uscita questo pomeriggio dalla Cattedrale di San Giovanni Battista la processione di Maria Santissima della Medaglia, compatrona di Ragusa. Il simulacro della Madonna ha attraversato le vie del centro storico superiore accompagnato da fedeli, candele accese, banda musicale e dal tradizionale corteo religioso che ogni anno rinnova una devozione antica e profondamente radicata nella città.

Eppure, nonostante il titolo di compatrona, la Madonna della Medaglia sembra vivere quasi il ruolo di “patrona-cenerentola” di Ragusa. Se infatti San Giovanni Battista e San Giorgio continuano a rappresentare i riferimenti religiosi e popolari più noti e celebrati dai ragusani, la festa della Madonna della Medaglia appare spesso più silenziosa, meno mediatica e meno partecipata rispetto alle grandi celebrazioni dedicate ai due santi patroni delle due anime della città.

Eppure la storia della devozione mariana ragusana è importante e affonda le radici nell’Ottocento. Il culto di Maria Santissima della Medaglia arrivò a Ragusa nel 1840, dopo le apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labouré a Parigi nel 1830. Da allora la festa è diventata un appuntamento fisso del mese mariano, fino al riconoscimento della Madonna della Medaglia come compatrona della città.

Anche oggi il momento più emozionante è stato quello dell’uscita del simulacro dalla Cattedrale di San Giovanni, accolta dagli applausi dei fedeli presenti sul sagrato. La processione si è poi snodata per le vie del centro accompagnata dalla preghiera e dalla partecipazione dei devoti.

Negli ultimi anni, secondo quanto riportato anche dalle cronache religiose cittadine, si registra comunque un rinnovato fervore attorno alla festa della Madonna della Medaglia, con una presenza crescente di fedeli e gruppi ecclesiali.

Resta però la sensazione che questa figura mariana, pur essendo compatrona di Ragusa, non goda ancora della stessa notorietà popolare e identitaria riservata a San Giovanni Battista e San Giorgio, simboli storici delle due anime della città. E forse proprio per questo la processione di oggi conserva un fascino particolare: quello delle tradizioni meno rumorose, ma ancora profondamente sentite da una parte della comunità ragusana.

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