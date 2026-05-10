Un “serpentone rosso” per le vie di Ragusa: migliaia alla Marcialonga Avis tra sport, solidarietà e comunità

Migliaia di persone, stamattina, hanno invaso pacificamente le strade di Ragusa per partecipare alla tradizionale Marcialonga organizzata dall’AVIS Comunale Ragusa. Un lungo fiume di magliette rosse ha attraversato il circuito cittadino in un clima di entusiasmo, condivisione e grande partecipazione popolare.

Più che una gara podistica, quella andata in scena è stata soprattutto una passeggiata collettiva vissuta con sorrisi, famiglie, bambini, gruppi di amici e tanti cittadini che hanno scelto di esserci per sostenere il messaggio dell’Avis. Un appuntamento che da tantissimi anni rappresenta una delle manifestazioni più sentite della città e che continua a richiamare centinaia e centinaia di persone di ogni età.

La Marcialonga nasce infatti con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione del sangue, sensibilizzare i cittadini sull’importanza del gesto solidale e avvicinare sempre più persone al mondo Avis. E anche quest’anno l’iniziativa è riuscita pienamente nel suo intento, trasformando il centro cittadino in una grande festa all’insegna della solidarietà.

Tra i partecipanti presenti anche il sindaco Peppe Cassì, il vicesindaco Giovanni Giuffrida e l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che hanno percorso insieme ai cittadini il tragitto della manifestazione, condividendo il clima di festa e partecipazione.

L’atmosfera lungo il percorso è stata caratterizzata da grande calore umano, applausi e momenti di aggregazione che hanno reso ancora più coinvolgente la mattinata. Il “serpentone rosso” dell’Avis ha animato Ragusa confermando il forte legame tra l’associazione e il territorio.

“Siamo davvero felici per l’ampissima partecipazione registrata anche quest’anno – ha dichiarato il presidente dell’Avis Comunale Ragusa, Paolo Roccuzzo –. Vedere migliaia di persone camminare insieme con entusiasmo significa che il messaggio della solidarietà continua ad arrivare forte e chiaro. La Marcialonga non è soltanto un evento sportivo, ma un momento di comunità che avvicina tante persone all’Avis e al valore della donazione”.

Una giornata di sport leggero, socialità e partecipazione che ancora una volta ha dimostrato quanto la Marcialonga Avis sia diventata, negli anni, una vera tradizione cittadina.

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