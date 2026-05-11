Guardia Costiera in azione a Pozzallo: due sanzioni per irregolarità nella gestione dei rifiuti di bordo

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza della Guardia Costiera di Pozzallo a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza della navigazione. Nell’ultima settimana, a seguito di controlli effettuati su navi mercantili approdate nello scalo pozzallese, sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.666 euro.

Le violazioni accertate riguardano irregolarità nella gestione e nel conferimento dei rifiuti prodotti a bordo delle navi, un settore particolarmente delicato per la prevenzione dell’inquinamento marino e per la salvaguardia dell’ecosistema costiero.

I controlli sono stati eseguiti dal personale specializzato della Capitaneria di Porto di Pozzallo nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio del traffico mercantile che interessa il porto cittadino. Le verifiche, sia documentali che operative, sono finalizzate ad accertare il rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia ambientale e di sicurezza della navigazione.

Particolare attenzione viene riservata alla corretta compilazione delle notifiche preventive relative ai rifiuti di bordo, alle procedure adottate per la loro gestione e alla corrispondenza tra quanto dichiarato dagli equipaggi e le effettive condizioni riscontrate durante le ispezioni.

La Guardia Costiera ha ribadito che l’attività di controllo proseguirà senza soluzione di continuità, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e tutela ambientale, assicurando il rigoroso rispetto delle regole poste a presidio del mare e della collettività.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo rinnova inoltre il proprio impegno quotidiano nella prevenzione di comportamenti potenzialmente dannosi per l’ambiente marino-costiero, attraverso controlli mirati, attività ispettive e una costante presenza sul territorio e in mare.

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