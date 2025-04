Ecco il nuovo reparto di chirurgia generale del Maggiore-Baglieri: nel 2024 sono stati eseguiti 2.689

È ufficialmente operativo il nuovo reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dopo il completamento del trasferimento di pazienti, attrezzature e presidi sanitari. Lo comunica l’ASP di Ragusa, che annuncia anche l’avvio imminente del secondo step del progetto: la realizzazione del nuovo reparto di Urologia.

L’intervento, che ha interessato i locali al secondo piano della struttura ospedaliera, ha previsto una ristrutturazione completa sotto il profilo architettonico, funzionale e impiantistico, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza, comfort e qualità assistenziale. L’importo complessivo dell’investimento, al netto del ribasso d’asta, è di 1 milione e 427 mila euro.

Tra le opere realizzate: otto stanze di degenza doppie e due stanze singole, tutte con bagno privato; adeguamento tecnologico degli impianti, per la gestione delle emergenze sanitarie e la sicurezza; sostituzione integrale di pavimenti, controsoffitti, infissi interni e rivestimenti; nuovi ambienti dedicati ai servizi del reparto: sala visite, segreteria, sala medici, spogliatoi, depositi e area ristoro.

Numeri da eccellenza: 2.689 interventi nel 2024

La Chirurgia Generale del “Maggiore-Baglieri”, guidata dal dottor Goffredo Caldarera, si conferma anche nel 2024 tra i reparti di riferimento a livello regionale per numero e qualità degli interventi chirurgici. Lo scorso anno sono stati: 2.656 i pazienti operati, per un totale di 2.689 interventi eseguiti, di cui 1.652 classificati come chirurgia maggiore, con un incremento del +15% rispetto al 2023.

