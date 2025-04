Mummie, faraoni e misteri: l’Antico Egitto in mostra a Ragusa. Ecco in anteprima le foto e video

A Ragusa i segreti del Nilo: in mostra i tesori dell’Antico Egitto

Un viaggio affascinante lungo 3000 anni di storia sbarca per la prima volta in Sicilia. E parte proprio da Ragusa.

Al Palazzo Garofalo, gioiello del barocco ibleo, è tutto pronto per accogliere la mostra-evento “Gli Egizi e i doni del Nilo”, che aprirà al pubblico il 12 aprile e resterà visitabile fino al 26 ottobre. Ma oggi, in anteprima assoluta, RagusaOggi.it ne svela contenuti e atmosfera.

Chi c’è dietro

La mostra è promossa dal Comune di Ragusa, prodotta da Arthemisia e realizzata in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, il più antico museo al mondo dedicato alla civiltà egizia.

La curatela scientifica porta la firma di Paolo Marini, mentre è atteso per oggi pomeriggio in città Christian Greco, direttore del Museo Egizio, in occasione dell’evento inaugurale. La mostra da domani 13 aprile sarà aperta al pubblico.

Cosa racconta

L’esposizione propone un viaggio formativo, immersivo e ad alta intensità didattica nella civiltà nilotica, con una selezione di 27 opere originali – vasi, papiri, amuleti, maschere funerarie, modellini di imbarcazioni e molto altro – provenienti da Torino e dai principali musei siciliani che custodiscono tesori egizi.

In mostra anche un set completo di vasi canopi in alabastro appartenuti a Ptahhotep (1076 – 722 a.C.), decorati con le effigi dei Figli di Horus, e un modellino ligneo di barca funeraria, simbolo del viaggio verso la città sacra di Abido.

Quando e dove

La mostra aprirà ufficialmente sabato 12 aprile al Museo della Cattedrale – Palazzo Garofalo e sarà visitabile fino al 26 ottobre 2025.

Oggi, sabato 12 aprile, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, e già dal pomeriggio sarà possibile seguire l’arrivo in città di Christian Greco, tra i maggiori egittologi contemporanei.

Perché è importante

Oltre al valore scientifico e culturale, la mostra porta per la prima volta in Sicilia i reperti del Museo Egizio, celebrando i 200 anni dalla sua fondazione.

“L’arte egizia non porta nomi, ma storie incise nella pietra. Ogni reperto è una finestra aperta su un mondo che continua a parlare – spiegano i curatori –. In questa mostra, l’arte incontra la storia, la religione e la quotidianità di una civiltà immortale”.

Come si svolge

Il percorso espositivo si snoda tra sale scenografiche, supporti multimediali e testi esplicativi, capaci di guidare ogni visitatore – dai più giovani agli esperti – alla scoperta del pensiero simbolico egizio e delle sue straordinarie capacità artistiche e tecniche.

Le dichiarazioni

“Con questa mostra portiamo a Ragusa un patrimonio culturale di straordinario valore internazionale. Palazzo Garofalo si apre al mondo e accoglie l’Antico Egitto, offrendo a cittadini, scuole e turisti un’occasione unica per conoscere da vicino una civiltà millenaria. È una sfida culturale che abbiamo voluto fortemente e che conferma la nostra volontà di fare della bellezza e della conoscenza un motore di crescita per la città“, ha dichiarato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, durante la conferenza stampa di presentazione.



“Questa mostra rappresenta un’opportunità straordinaria per Ragusa, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico – ha dichiarato Giovanni Gurrieri, assessore ai Centri Storici –. Il nostro centro storico si arricchisce di un evento di livello internazionale, capace di attrarre visitatori e studiosi. Il dialogo tra il barocco ibleo e l’Antico Egitto è un ponte tra mondi lontani, ma affini nella loro bellezza eterna”.

ℹ️ INFORMAZIONI PRATICHE

🕰 Orari di apertura

Dal martedì al venerdì: 10.00 – 13.30 | 15.30 – 19.00

10.00 – 13.30 | 15.30 – 19.00 Sabato e domenica: 10.00 – 13.30 | 15.30 – 20.30

10.00 – 13.30 | 15.30 – 20.30 Lunedì chiuso

🕓 La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario indicato

🎟 Biglietti

Intero: € 13,00

€ 13,00 Ridotto: € 11,00

€ 11,00 Biglietto Open: € 15,00 (valido in qualsiasi data e orario)

GUARDA IL VIDEO – a cura di Giada Drocker

© Riproduzione riservata