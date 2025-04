Salute al femminile: a Ragusa visite gratuite. Ecco come e quando

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda ETS promuove la decima edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 22 al 30 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare le donne alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura.

Anche quest’anno, gli ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offriranno servizi gratuiti – clinici, diagnostici e informativi – sia in presenza che a distanza. Tra questi anche l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, che attraverso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati a tematiche di grande rilevanza per la salute femminile.

Il calendario degli appuntamenti a Ragusa

Presso il nosocomio ragusano sarà possibile accedere gratuitamente alle seguenti consulenze specialistiche: 22 e 29 aprile – Consulenze prenatali (ore 12:00 – 13:00), 23 aprile – Consulenze sulla menopausa (ore 16:00 – 17:00), 24 aprile – Approfondimento su malattie sessualmente trasmissibili (ore 12:00 – 13:00), 28 aprile – Incontro su patologie vulvari (ore 12:00 – 13:00), 30 aprile – Colloquio sulla sterilità (ore 12:00 – 13:00).

Le prenotazioni saranno aperte da martedì 14 aprile, inviando una mail all’indirizzo: ostetricia.ragusa@asp.rg.it

Sarà necessario indicare nome, cognome e tipologia di consulenza desiderata.

Il Bollino Rosa e la rete ospedaliera

La Fondazione Onda, attiva dal 2007 con il ruolo di Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegna il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per servizi specificamente rivolti alle principali patologie femminili. Il network conta oggi 361 strutture su tutto il territorio nazionale, ed è attualmente in fase di rinnovo: il bando per il biennio 2026-2027 resterà aperto fino al 31 maggio 2025.

