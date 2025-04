Meteo: Italia divisa tra freddo artico, caldo africano e meteo incerto per Pasqua

In un mese di aprile che ha già sorpreso per un brusco ritorno del freddo, l’Italia si trova ora al centro di un contesto meteorologico estremamente dinamico, che ben rappresenta la natura contrastata della primavera mediterranea. Masse d’aria gelide provenienti dal Nord Europa si alternano a improvvisi richiami caldi dal Nord Africa, rendendo difficile ogni previsione a lungo termine.

Dopo il gelo, un attimo di tregua

Nei giorni scorsi, un’irruzione artica ha riportato l’inverno lungo l’Adriatico e sull’Appennino centrale, con nevicate fuori stagione e temperature fino a 10°C sotto la media. Ora però, la situazione sta lentamente cambiando. L’alta pressione è in rimonta e, tra giovedì 10 e sabato 12 aprile, garantirà una parentesi più stabile e soleggiata. Le temperature risaliranno gradualmente, soprattutto al Sud, dove i venti di scirocco porteranno i valori massimi oltre i 25°C, con punte fino a 30°C in Sicilia e Puglia.

Verso Pasqua: possibili scenari estivi

Le proiezioni meteo per la settimana di Pasqua, pur da prendere con cautela, sembrano aprire a un’evoluzione più favorevole. Dopo il passaggio perturbato del weekend, l’alta pressione potrebbe tornare a dominare sul bacino del Mediterraneo. Se confermata, questa tendenza regalerebbe giornate stabili e insolitamente calde tra Pasqua e Pasquetta.

In questo scenario, le temperature potrebbero toccare valori pienamente estivi: oltre 25°C in Pianura Padana e nelle regioni centrali, fino a 30°C nelle zone interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Condizioni ideali per chi ha in programma escursioni, picnic o vacanze nelle località turistiche. Un vero sospiro di sollievo per gli operatori del settore, spesso penalizzati dalla variabilità primaverile.

Instabilità primaverile: previsioni da monitorare

Resta però un grande punto interrogativo: la stabilità di queste previsioni. La primavera, per sua natura, è la stagione dei contrasti e delle sorprese. Gli esperti raccomandano prudenza, soprattutto per chi sta pianificando viaggi o attività all’aperto: le condizioni atmosferiche possono cambiare nel giro di poche ore, e molte app meteorologiche tendono a rivedere le previsioni in modo significativo anche a breve termine.

