Attivato presidio scolastico a Marina di Acate: accordo fra Libero Consorzio e Comune

Un’importante iniziativa sociale prende forma nel territorio della Provincia di Ragusa, grazie all’accordo istituzionale siglato tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Acate. Questo progetto prevede l’attivazione di un presidio scolastico a Marina di Acate, in contrada Macconi, con l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica e promuovere la riqualificazione di un’area particolarmente degradata.

Un servizio essenziale per il territorio

La Commissaria del Libero Consorzio Comunale, Patrizia Valenti, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Si tratta di un servizio di primaria importanza, essenziale per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. La sua realizzazione si inserisce in una strategia più ampia di interventi, che include anche la bonifica del litorale per affrontare i problemi di degrado ambientale.”

Il presidio scolastico rappresenta una risposta concreta a una problematica strutturale che coinvolge giovani e famiglie della zona, offrendo loro una risorsa educativa fondamentale.

Un esempio di collaborazione istituzionale

Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha elogiato la sinergia tra le istituzioni locali, provinciali e regionali, dichiarando: “Finalmente Acate è al centro delle attenzioni della politica regionale e provinciale. L’acquisto e la ristrutturazione della scuola a Marina di Acate sono emblematici di questo rapporto sinergico tra le istituzioni. In un territorio difficile, finalmente vediamo risultati concreti.”

Dettagli del progetto

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha stanziato 60 mila euro come contributo diretto al Comune di Acate per avviare e sostenere il presidio scolastico. Questi fondi, inseriti nelle recenti variazioni di bilancio, rappresentano un investimento strategico per garantire l’accesso all’istruzione in un’area con gravi difficoltà economiche e sociali.

Un Impegno per la riqualificazione completa del territorio

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’area di contrada Macconi, che comprende anche interventi di bonifica ambientale. La creazione del presidio scolastico dimostra come la collaborazione tra diversi livelli istituzionali possa produrre risultati significativi, migliorando la qualità della vita dei residenti e contrastando fenomeni di marginalizzazione.

