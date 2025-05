Massimo Cacciari e Amélie Nothomb tra i protagonisti dei Dialoghi all’Orecchio di Dionisio

Siracusa torna ad essere il cuore pulsante del teatro classico, ma lo fa con uno sguardo al futuro. Sabato 10 maggio, alle 11, a Palazzo Greco, la Fondazione INDA presenterà il nuovo allestimento della mostra “Orestea – Atto Secondo”, un progetto ambizioso finanziato con i fondi del PNRR che fonde il fascino delle tragedie greche con la potenza dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata e della realtà immersiva.

Una vera e propria rivoluzione culturale che trasporta i visitatori in un viaggio straordinario tra storia, archivio e tecnologia: le voci degli attori di un secolo fa, i versi immortali di Eschilo tradotti da Ettore Romagnoli, le figure leggendarie di Mario Tommaso Gargallo e Paolo Orsi, tornano a vivere davanti agli occhi del pubblico in un percorso sensoriale senza precedenti.

La mostra celebra la rinascita delle rappresentazioni classiche del 1921, dopo il silenzio imposto dalla Grande Guerra e dall’epidemia di spagnola, e lo fa con strumenti narrativi del XXI secolo. È la dimostrazione che la classicità può non solo dialogare con l’innovazione, ma addirittura rinascere attraverso di essa.

Ma l’iniziativa non si ferma qui. Domenica 11 maggio, alle 17.30, prende il via anche il ciclo dei “Dialoghi all’Orecchio di Dionisio”, appuntamenti gratuiti che porteranno a Siracusa alcuni dei più importanti intellettuali italiani e internazionali. A inaugurare la rassegna sarà Massimo Cacciari, con una lectio sul “Dramma di Elettra”, mentre nelle settimane successive si alterneranno nomi del calibro di Sonia Bergamasco, Giorgio Ieranò, Lella Costa, Walter Siti, Stefano Bartezzaghi, fino all’attesissima partecipazione della scrittrice belga Amélie Nothomb, prevista per domenica 22 giugno.

