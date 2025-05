Cede una droga davanti ai poliziotti in borghese: arrestato 23enne a Vittoria

Piazza Manin a Vittoria, già nota alle forze dell’ordine, ancora sotto i riflettori delle forze dell’ordine con un’operazione che ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 23 anni, colto in flagranza mentre cedeva una dose di hashish a un assuntore. Un gesto rapido ma non abbastanza discreto da sfuggire ai poliziotti in borghese, impegnati in un servizio di osservazione mirato proprio a monitorare le dinamiche dello spaccio nella piazza.

Il giovane, immediatamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale: nelle sue tasche, gli agenti hanno rinvenuto sette confezioni di hashish pronte per la vendita al dettaglio. Il controllo è poi proseguito all’interno della sua abitazione, dove gli uomini della Polizia hanno scoperto un ulteriore quantitativo della medesima sostanza, per un peso complessivo di 131 grammi, insieme a materiale per il confezionamento e una somma in contanti di 110 euro, ritenuta frutto dell’attività illecita.

Anche l’assuntore è stato sottoposto a perquisizione: addosso, occultati tra gli indumenti, sono stati trovati 29 grammi di marijuana. L’operazione si è conclusa con il sequestro dello stupefacente e del denaro contante, con la segnalazione dell’acquirente alla Prefettura – come previsto dalle normative vigenti – e con l’arresto del giovane tunisino, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Ragusa.

