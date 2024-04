Formazione a distanza: perché sceglierla

Internet negli ultimi vent’anni ha completamente cambiato le nostre vite. Oggi abbiamo tutti in tasca uno smartphone, un telefono che non è altro che una sorta di computer, pronto a eseguire compiti complessi e in grado di aiutarci a restare in contatto con tutto il mondo proprio grazie a internet.

Un simile cambiamento ha coinvolto sia il mondo del lavoro che quello della scuola. Probabilmente avrete già sentito parlare di scuola online in riferimento a quegli istituti che consentono di frequentare telematicamente corsi di vario livello, con l’obiettivo di far ottenere un diploma o una laurea. Si tratta di una soluzione molto interessante per un gran numero di persone. Scoprite insieme a noi tutti i vantaggi della formazione a distanza.

Corsi riconosciuti

Attraverso le scuole online è possibile ottenere dei titoli di studio validi e riconosciuti, senza alcuna differenza rispetto ai diplomi rilasciati dai classici istituti scolastici.

Facendo una rapida ricerca in rete potete trovare tutte le informazioni sulle scuole online di vostro interesse. I corsi sono tenuti da docenti qualificati e competenti, pronti ad aiutare nello studio di materie anche molto complesse.

Versatilità e flessibilità

Il primo aspetto da tenere in considerazione quando si parla di scuola online è senza alcun dubbio la flessibilità. Ci sono molte categorie di persone che vorrebbero ottenere un titolo di studio ma hanno difficoltà a frequentare dei corsi in sede, dove è necessario rispettare determinati orari. Basta pensare a coloro che hanno un lavoro con orari incompatibili con questi corsi.

La formazione a distanza viene incontro a queste necessità. Le lezioni sono costantemente disponibili online, raggiungibili facendo un rapido accesso sulla apposita piattaforma web. In questo modo non ci sono limiti, e chiunque può trovare nella propria giornata il momento adatto per mettersi a studiare.

Di norma non è necessario recarsi in sede, se non nel momento in cui va sostenuto l’esame di fine corso. Ciò significa che chi ad esempio abita molto lontano dai grandi centri non dovrà preoccuparsi di fare il pendolare o di trasferirsi per poter studiare.

Cosa serve per la formazione a distanza?

Molti di coloro che si stanno avvicinando al mondo della didattica a distanza si chiedono cosa serva per poter frequentare questi corsi. Di solito non sono necessarie particolari attrezzature: basta una connessione internet e un computer o un tablet. Potrebbe essere utile, nel caso di un pc fisso, anche una webcam esterna.

Per quanto riguarda la linea internet i requisiti non sono elevati. Basta una buona connessione ADSL per riuscire a fruire di tutte le funzioni della piattaforma senza alcuna difficoltà. Ciò rende l’accesso garantito anche a coloro residenti in zone dove le connessioni più veloci, come la fibra ottica, non sono ancora state installate.

Nuovi strumenti

La piattaforma web non serve solamente per accedere alle lezioni, ma anche per mettere a disposizione degli studenti nuovi strumenti. Attraverso questi spazi gli studenti possono affrontare simulazioni di esame e esercitazioni di ogni tipo, così da mettere alla prova le competenze acquisite e valutare in autonomia il livello raggiunto.

Inoltre i docenti possono fornire dispense e approfondimenti di ogni genere, che vanno ad ampliare il materiale su cui gli studenti possono studiare per l’esame finale.

© Riproduzione riservata