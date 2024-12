Inaugurazione della mostra “Quando tutto è paesaggio” presso GLAM Artecontemporanea a Ragusa

Dal 13 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, la galleria GLAM Artecontemporanea di Danilo Occhipinti ospiterà la mostra “Quando tutto è paesaggio”, un’esplorazione del paesaggio come luogo interiore e visione mentale, curata da Elisabetta Rizza.

Un viaggio attraverso il paesaggio interiore

La mostra presenta opere che superano la semplice rappresentazione geografica per trasformarsi in poetiche personali. I lavori esposti instaurano un dialogo tra il mondo esterno e quello interiore, mettendo in evidenza come il paesaggio sia prima di tutto uno spazio mentale.

Gli artisti e le loro opere

Carmelo Cilia: Le sue stazioni ferroviarie evocano sospensione e silenzio, un’atmosfera affine ai “Building” di Francesco Rinzivillo, palazzi disegnati in grafite su carta da lucido, che condividono un senso di “silenzio sospeso”.

Gianmaria Cassarino e Gianluigi Susinno: I loro paesaggi indagano lo spazio come estensione dell’interiorità. Cassarino ricerca la profondità, mentre Susinno esplora ampi orizzonti in affreschi dai “campi lunghi”, vibranti di colore.

Marjorie Morton: Attraverso le sue visioni ipnagogiche e l’indagine sull’acqua, crea piani sequenza ripetuti che trovano una connessione con le opere di Salvatore Fratantonio, in cui alberi ricorrenti rappresentano una “espansione dell’Io”.

Informazioni pratiche

Inaugurazione : 13 dicembre 2024, ore 18:00.

: 13 dicembre 2024, ore 18:00. Luogo : GLAM Artecontemporanea, via Risorgimento 57, Ragusa.

: GLAM Artecontemporanea, via Risorgimento 57, Ragusa. Orari di visita : Tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Chiuso la domenica.

: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Chiuso la domenica. Ingresso: Libero.

Un’occasione per riflettere

La mostra invita il visitatore a interrogarsi sul rapporto tra l’individuo e il paesaggio, offrendo un percorso artistico che diventa specchio della mente e della sensibilità di ogni autore. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e della riflessione introspettiva.

