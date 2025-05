Viaggio nella storia navale di Pozzallo: una mostra di modellismo

“Mare vero: l’essenza di un borgo” è la mostra ideata per celebrare la tradizione marinara della cittadina iblea che s’affaccia sul mare che verrà inaugurata venerdì alle 18.30 ed che sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 fino all’8 giugno. Una mostra di modellismo che ripercorre la storia navale di Pozzallo, della sua marineria. “L’esposizione di modellismo navale – afferma Raffaele Monte che ha curato il progetto – racconta l’identità ed il passato delle famiglie pozzallesi che, per generazioni, hanno vissuto il mare con passione e dedizione.

Attraverso modelli dettagliati e rappresentazioni storiche, la mostra offre uno spaccato autentico delle tradizioni marinare e del legame profondo tra Pozzallo e il suo mare”. Per il sindaco Roberto Ammatuna è l’occasione per esaltare la cultura e la memoria della città. “La rassegna non solo celebra il passato ma diventa un’occasione per riflettere sull’importanza del mare nella vita quotidiana della comunità, richiamando alla memoria le storie di tanti marittimi e delle loro imbarcazioni”.

