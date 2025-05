A Scicli si svela il dietro le quinte di “A Tutto Volume”

Il “Maggio dei Libri” a Scicli apre con un dialogo d’autore. Il giornalista e operatore culturale Carmelo Arezzo incontra Alessandro Di Salvo, direttore artistico del celebre festival “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”, per raccontare al pubblico la genesi e l’evoluzione di una delle manifestazioni letterarie più amate d’Italia. Un’occasione per conoscere da vicino la macchina organizzativa e le passioni che animano il grande evento, giunto alla sua sedicesima edizione. Un appuntamento da non perdere venerdì 9 maggio alle ore 18 presso il Circolo Brancati di Scicli

© Riproduzione riservata