Premio per “La leggenda della Fornace sul mare” il libro della sciclitana Maria Carmela Miccichè

Il racconto della scrittrice sciclitana Maria Carmela Miccichè ha ricevuto il secondo premio alla XXI° edizione 2024 del Premio letterario nazionale “Città di Mesagne” per la sezione narrativa inedita. La giuria ha ritenuto premiare il racconto breve “La leggenda della Fornace sul mare” con la motivazione: “con uno stile efficace ed emozionante, Maria Carmela Miccichè racconta la storia dell’antica Fornace Penna di Sampieri intrecciandola a quella del borgo che per più di un decennio ha ospitato la fabbrica di laterizi andata a fuoco nel 1926. In dialogo continuo tra passato e presente, Maruzza, la donna a cui perdonarono la bellezza soltanto da morta, e Cicciuzzu, che a soli tre anni, dopo aver perso il padre, restò orfano anche della madre, continuano ad essere protagonisti di una cronaca visionaria che odora di gelsomino e si colora di tutte le sfumature del fuoco e del mare”.

Maria Carmela Miccichè è nata a Scicli, città dove vive e lavora. Ha scritto per alcuni giornali locali ed ha partecipato a più concorsi letterari facendosi notare per la sua fluida scrittura che avvolge ed affascina il lettore nelle storie che escono dal suo essere leggiadra e riflessiva, appassionata della sua terra e di quanto essa può ispirare uno scrittore. Ha vinto diversi premi nazionali.

