Home / Economia
Caro gasolio, la Regione rimborsa fino al 70% ai camionisti: 15 milioni pronti a partire

Caro gasolio, la Regione rimborsa fino al 70% ai camionisti: 15 milioni pronti a partire

10 Nov 2026 07:03
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

TK Gli autotrasportatori siciliani potranno recuperare fino al 70% di quanto hanno speso in più per il gasolio da marzo a dicembre, quando la crisi in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi alla pompa. Il contributo carburanti della Regione Siciliana dovrebbe diventare operativo oggi, se arriverà il via libera delle commissioni Trasporti e Bilancio dell’Ars. Sul piatto ci sono 15 milioni di euro, e altrettanti dovrebbero aggiungersi a breve.

È una misura che in provincia di Ragusa riguarda da vicino un settore che ha appena vissuto settimane difficili: le aziende di trasporto che portano ortaggi, uova, fiori e latticini iblei verso i mercati del Nord sono state al centro della protesta dei Tir di ottobre, nata proprio dal caro carburante.

Come funziona il contributo

La Giunta regionale ha dato il via allo stanziamento con la delibera 394 del 26 ottobre. Il contributo copre fino al 70% dei costi in più per il carburante sostenuti tra il 1° marzo e il 31 dicembre. Il calcolo si fa sul consumo attuale di gasolio dell’impresa o, in alternativa, sull’ultimo consumo registrato prima della crisi.

I 15 milioni previsti per il 2026 sono divisi in due canali:

  • 3 milioni in regime “de minimis”, cioè il tetto agli aiuti pubblici che un’impresa può ricevere senza autorizzazione europea: fino al 70% dei maggiori costi, con un massimo di 50 mila euro per impresa;
  • 12 milioni nell’ambito del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, sempre fino al 70% dei maggiori costi, ma solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Lo schema di decreto è stato condiviso con l’assessore regionale all’Economia, vista la portata dell’intervento per un settore particolarmente esposto all’aumento dei prezzi dei carburanti. Condizioni e modalità per presentare la domanda saranno quelle fissate nel decreto.

Il Comitato trasporto siciliano: «Un po’ più di tranquillità»

«Questo decreto è stato possibile grazie alla collaborazione del Cts, che ha fornito un supporto di consulenza ai tecnici del dipartimento Trasporti e agli assessori per i Trasporti e per l’Economia – afferma Salvatore Bella, coordinatore del Comitato trasporto siciliano –. Queste risorse serviranno alle imprese di trasporto siciliane per continuare il proprio lavoro con un po’ più di tranquillità».

Leggi anche: Pomodoro di Vittoria ostaggio dei camion: quanto costa portarlo fino a Milano

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni