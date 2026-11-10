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Caro gasolio, la Regione rimborsa fino al 70% ai camionisti: 15 milioni pronti a partire
10 Nov 2026 07:03
TK Gli autotrasportatori siciliani potranno recuperare fino al 70% di quanto hanno speso in più per il gasolio da marzo a dicembre, quando la crisi in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi alla pompa. Il contributo carburanti della Regione Siciliana dovrebbe diventare operativo oggi, se arriverà il via libera delle commissioni Trasporti e Bilancio dell’Ars. Sul piatto ci sono 15 milioni di euro, e altrettanti dovrebbero aggiungersi a breve.
È una misura che in provincia di Ragusa riguarda da vicino un settore che ha appena vissuto settimane difficili: le aziende di trasporto che portano ortaggi, uova, fiori e latticini iblei verso i mercati del Nord sono state al centro della protesta dei Tir di ottobre, nata proprio dal caro carburante.
Come funziona il contributo
La Giunta regionale ha dato il via allo stanziamento con la delibera 394 del 26 ottobre. Il contributo copre fino al 70% dei costi in più per il carburante sostenuti tra il 1° marzo e il 31 dicembre. Il calcolo si fa sul consumo attuale di gasolio dell’impresa o, in alternativa, sull’ultimo consumo registrato prima della crisi.
I 15 milioni previsti per il 2026 sono divisi in due canali:
- 3 milioni in regime “de minimis”, cioè il tetto agli aiuti pubblici che un’impresa può ricevere senza autorizzazione europea: fino al 70% dei maggiori costi, con un massimo di 50 mila euro per impresa;
- 12 milioni nell’ambito del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, sempre fino al 70% dei maggiori costi, ma solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
Lo schema di decreto è stato condiviso con l’assessore regionale all’Economia, vista la portata dell’intervento per un settore particolarmente esposto all’aumento dei prezzi dei carburanti. Condizioni e modalità per presentare la domanda saranno quelle fissate nel decreto.
Il Comitato trasporto siciliano: «Un po’ più di tranquillità»
«Questo decreto è stato possibile grazie alla collaborazione del Cts, che ha fornito un supporto di consulenza ai tecnici del dipartimento Trasporti e agli assessori per i Trasporti e per l’Economia – afferma Salvatore Bella, coordinatore del Comitato trasporto siciliano –. Queste risorse serviranno alle imprese di trasporto siciliane per continuare il proprio lavoro con un po’ più di tranquillità».
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