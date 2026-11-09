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Modica: Orazio Iabichino non morì per una fatalità: dopo cinque anni la sentenza che accerta la verità

Modica: Orazio Iabichino non morì per una fatalità: dopo cinque anni la sentenza che accerta la verità

09 Nov 2026 16:36
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A cinque anni e mezzo dalla morte di Orazio Pio Iabichino, il 21enne modicano caduto da un trattore l’11 maggio 2021 in contrada Zappulla Gisana, a Modica, un giudice ha stabilito per la prima volta, nel merito, com’è andato l’incidente. Il Tribunale di Ragusa, sezione civile, con la giudice Sandra Levanti, ha riconosciuto la responsabilità del conducente della trattrice agricola e ha disposto il risarcimento dei danni alla famiglia del giovane. Secondo la sentenza, l’incidente fu causato «da un uso improprio del mezzo agricolo e contrario al codice della strada»: il trattore urtò i rami sporgenti di un albero, un carrubo, sulla sede stradale, e il giovane cadde dalla trattrice battendo violentemente sull’asfalto. A confermare l’urto contro i rami è stato anche un testimone oculare.

Se c’era già un patteggiamento, a cosa serve questa sentenza?

Il conducente era stato indagato per omicidio stradale subito dopo l’incidente e nel luglio 2023, in sede penale, aveva patteggiato: 22 mesi di reclusione con pena sospesa e la sospensione della patente per sei mesi. Ma il patteggiamento non è una condanna arrivata dopo un processo: è un accordo sulla pena tra l’imputato e il pubblico ministero, che il giudice si limita ad applicare. Non c’è un dibattimento in cui si ricostruiscono i fatti e il giudice penale, in questi casi, non decide sul risarcimento ai familiari.

C’è di più: per legge la sentenza di patteggiamento non può essere usata come prova in una causa civile. Per ottenere il risarcimento, quindi, la famiglia ha dovuto rivolgersi al giudice civile e dimostrare da capo, con perizie e testimonianze, che la responsabilità era del conducente. È quello che la sentenza di oggi riconosce. Come ogni sentenza di primo grado, può essere impugnata in appello.

Le versioni smentite

Nei giorni successivi alla tragedia erano circolate versioni diverse, senza riscontri, che tendevano ad attribuire la caduta al giovane stesso: c’era chi sosteneva che fosse caduto dal trattore per aver alzato la mano per salutare un passante e chi parlava di un malore improvviso o di una fatalità. I genitori, Carmelo Iabichino e Silvana Garofalo, non hanno mai smesso di cercare di ricostruire la dinamica reale. Nella vicenda giudiziaria sono stati assistiti dall’avvocato Giovanni Di Pasquale e dall’ingegnere Grazia La Cava: alle perizie di parte disposte dalla famiglia si è aggiunta quella ordinata dal Tribunale.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni