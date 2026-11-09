Modica: Orazio Iabichino non morì per una fatalità: dopo cinque anni la sentenza che accerta la verità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

A cinque anni e mezzo dalla morte di Orazio Pio Iabichino, il 21enne modicano caduto da un trattore l’11 maggio 2021 in contrada Zappulla Gisana, a Modica, un giudice ha stabilito per la prima volta, nel merito, com’è andato l’incidente. Il Tribunale di Ragusa, sezione civile, con la giudice Sandra Levanti, ha riconosciuto la responsabilità del conducente della trattrice agricola e ha disposto il risarcimento dei danni alla famiglia del giovane. Secondo la sentenza, l’incidente fu causato «da un uso improprio del mezzo agricolo e contrario al codice della strada»: il trattore urtò i rami sporgenti di un albero, un carrubo, sulla sede stradale, e il giovane cadde dalla trattrice battendo violentemente sull’asfalto. A confermare l’urto contro i rami è stato anche un testimone oculare.

Se c’era già un patteggiamento, a cosa serve questa sentenza?

Il conducente era stato indagato per omicidio stradale subito dopo l’incidente e nel luglio 2023, in sede penale, aveva patteggiato: 22 mesi di reclusione con pena sospesa e la sospensione della patente per sei mesi. Ma il patteggiamento non è una condanna arrivata dopo un processo: è un accordo sulla pena tra l’imputato e il pubblico ministero, che il giudice si limita ad applicare. Non c’è un dibattimento in cui si ricostruiscono i fatti e il giudice penale, in questi casi, non decide sul risarcimento ai familiari.

C’è di più: per legge la sentenza di patteggiamento non può essere usata come prova in una causa civile. Per ottenere il risarcimento, quindi, la famiglia ha dovuto rivolgersi al giudice civile e dimostrare da capo, con perizie e testimonianze, che la responsabilità era del conducente. È quello che la sentenza di oggi riconosce. Come ogni sentenza di primo grado, può essere impugnata in appello.

Le versioni smentite

Nei giorni successivi alla tragedia erano circolate versioni diverse, senza riscontri, che tendevano ad attribuire la caduta al giovane stesso: c’era chi sosteneva che fosse caduto dal trattore per aver alzato la mano per salutare un passante e chi parlava di un malore improvviso o di una fatalità. I genitori, Carmelo Iabichino e Silvana Garofalo, non hanno mai smesso di cercare di ricostruire la dinamica reale. Nella vicenda giudiziaria sono stati assistiti dall’avvocato Giovanni Di Pasquale e dall’ingegnere Grazia La Cava: alle perizie di parte disposte dalla famiglia si è aggiunta quella ordinata dal Tribunale.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it