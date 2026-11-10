Blitz dei carabinieri all’alba nel Ragusano: mafia sui Nebrodi, 7 arresti

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Il blitz è scattato all’alba e ha toccato anche la provincia di Ragusa. I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, tra le province di Messina, Catania, Enna e Ragusa. Le accuse, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, guidata dal procuratore Francesco Curcio. Le comunicazioni ufficiali sull’operazione non indicano in quale comune ibleo siano stati eseguiti gli arresti, né chi siano le persone raggiunte dal provvedimento in provincia.

Il clan dei Nebrodi e i contributi Agea

Secondo l’accusa, l’indagine avrebbe documentato per la prima volta l’esistenza e la struttura di un gruppo mafioso attivo nei comuni di Cesarò e San Teodoro, nel Messinese: la fazione «Caputo-Pruiti», affiliata alla famiglia catanese di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. Per accaparrarsi i contributi dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, gli indagati avrebbero picchiato e minacciato allevatori e imprenditori agricoli dei Nebrodi, perché rinunciassero alla concessione dei terreni demaniali destinati al pascolo.

Nello stesso quadro gli investigatori inseriscono alcuni furti di bestiame e danneggiamenti, che sarebbero serviti a costringere i proprietari a vendere, abbandonare o cedere la gestione dei propri fondi, così da poterli usare per ottenere i contributi pubblici. Le vittime sarebbero una trentina: in alcuni casi, per evitare danni alle aziende, sarebbero state costrette a pagare tra 500 e 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei terreni a ditte riconducibili agli indagati.

Prestanome, veterinari sotto pressione e minori sfruttati

Dall’inchiesta emergerebbe anche che alcune imprese agricole della zona erano intestate a prestanome, per sfuggire alle misure di prevenzione patrimoniale e alle interdittive antimafia. Agronomi e veterinari sarebbero stati costretti a non eseguire i controlli sanitari o a rilasciare false attestazioni sul numero di capi di bestiame presenti nelle aziende degli indagati.

Infine, a Maletto e Cesarò gli indagati avrebbero impiegato in condizioni di sfruttamento alcuni minori stranieri non accompagnati di origine africana, ospiti di una casa di accoglienza di Troina, nell’Ennese. Nello stesso procedimento il gip di Catania ha notificato un invito a rendere interrogatorio preventivo ad altre sette persone, indagate per gli stessi reati. Per tutti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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