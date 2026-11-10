Vittoria, «Mi hanno sparato»: allarme al Forcone, ma dei proiettili nessuna traccia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una presunta sparatoria nella zona del quartiere Forcone-Marangio a Vittoria. Un uomo ha chiamato la Polizia sostenendo di essere stato minacciato con una pistola da un’altra persona, che avrebbe anche esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

La Polizia è intervenuta in via Marangio, all’angolo con via Kennedy, non distante dall’ex piscina comunale. Gli agenti, però, non hanno trovato traccia dei proiettili, né la presunta vittima sarebbe stata raggiunta da qualche colpo. È mistero fitto su ciò che sia veramente accaduto. Potrebbe trattarsi dell’allarme lanciato da un mitomane, e la vicenda potrebbe quindi chiudersi con un nulla di fatto. Ma l’identità della presunta vittima, una persona nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, e quella dei presunti aggressori inducono ad approfondire la vicenda per appurare come siano andate effettivamente le cose.

Per il momento l’allarme sulla presunta sparatoria è rientrato: non ci sono feriti. Ma l’episodio, che si sarebbe verificato intorno alle 19.15, potrebbe avere ulteriori sviluppi. Colpisce la coincidenza con la condanna, arrivata oggi in primo grado, dei quattro responsabili del rapimento del diciassettenne vittoriese, avvenuto il 25 settembre dello scorso anno. Le condanne sono pesanti: tutte tra i 19 e i 20 anni di carcere.

Vittoria, per il momento, non è una città tranquilla e strani movimenti si registrano negli ambienti criminali. Movimenti strani comunque, anche se dovesse trattarsi di un falso allarme.

Leggi anche: Sequestro di persona a Vittoria: giovane caricato a forza su una Panda

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it