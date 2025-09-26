Sequestro di persona a Vittoria: giovane caricato a forza su una Panda

Un sequestro di persona a Vittoria. È avvenuto ieri sera, intorno alle21.30, nel quartiere popolare di Forcone. Un giovane che si trovava in compagnia di alcuni amici, è stato prelevato da due uomini incappucciati e armati di pistola. Il giovane è stato caricato su una Fiat panda di colore nero che poi si è diretta verso l’uscita della città, in direzione di Pedalino. L’incubo si è consumato in pochi minuti: il giovane, figlio di un commerciante del settore ortofrutticolo, era in compagnia di alcuni amici. Due auto, unna Fiat Panda bianca e una nera si sarebbero avvicinate, gridando il cognome del giovane. Lo avrebbero prelevato a forza, sotto la minaccia dell’arma e cercando di rassicurare gli altri ragazzi presenti. “Vogliamo solo lui”. I due rapitori hanno preso il telefono del ragazzo e lo hanno gettato a terra, probabilmente per impedire il tracciamento. Immediate le ricerche delle forze dell’ordine. Sono stati attivati i controlli e i posti di blocco nelle zone limitrofe, sono state visionate le telecamere di videosorveglianze della zona e quelle della strada, la via Colonnello Andrea Iannizzotto, in direzione di Pedalino. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

Convocata seduta straordinaria della Giunta

Il sindaco Francesco Aiello ha convocato una seduta straordinaria della giunta. “Da anni chiedo un rafforzamento delle forze dell’ordine. Lo chiedo da anni. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato. Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent’anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con il sequestro del piccolo Alfredino Fuschi. ”.

