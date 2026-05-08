Stop ai viaggi della speranza: a Ragusa arriva la risonanza magnetica tra le più avanzate al mondo. Nasce Corporis

Il futuro della diagnostica arriva a Ragusa. Nasce Corporis, il nuovo e all’avanguardia progetto imprenditoriale sanitario sotto la direzione del Dott. Francesco Magnani, medico radiologo e dottore di ricerca in Radiometodiche.

Corporis è una struttura sanitaria unica per diagnostica clinica e strumentale in Sicilia e nasce con l’obiettivo di offrire prestazioni di eccellenza, abbattere le liste d’attesa e contrastare la migrazione sanitaria verso altre Regioni. Al suo interno, ogni aspetto è stato curato da esperti in radiologia e professionisti del settore sanitario, architetti, bioingegneri, fisici. “Corporis non è solo un centro diagnostico. E’ una risposta concreta a un bisogno di salute che per troppo tempo ha costretto i siciliani a guardare oltre lo Stretto. – dichiara il Dott. Magnani, direttore sanitario – Abbiamo portato la medicina di precisione nel cuore di Ragusa, convinti che l’eccellenza non debba essere un viaggio, ma un servizio di prossimità”.

Corporis offre, a costi contenuti nonostante le elevate prestazioni, Risonanza Magnetica (RM), Tomografia Computerizzata (TC), Radiologia Digitale, Ecografia di ultima generazione e Sistemi di archiviazione e telerefertazione avanzati che permettono ai pazienti di consultare i propri esami online e ai medici curanti di collaborare a distanza con gli specialisti di riferimento del Centro.

Tra le strumentazioni all’avanguardia, punta di diamante è la SIGNA Hero 3.0 T MR 30 Winner EMEA, una delle apparecchiature a Risonanza Magnetica più avanzate al mondo, prodotta da GE Healthcare. Grazie a un campo magnetico di 3 Tesla (il doppio della potenza rispetto agli scanner comunemente disponibili) e all’integrazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale, il sistema permette di ottenere immagini ad altissima definizione in grado di individuare anche le più piccole alterazioni patologiche. E, ancora, permette di aumentare significativamente la velocità di esecuzione delle indagini diagnostiche con un maggior comfort del paziente e in assenza di radiazioni ionizzanti, per esami sicuri anche in ambito pediatrico e prenatale. “Grazie a questa apparecchiatura siamo in grado di individuare lesioni millimetriche che prima potevano sfuggire, garantendo una diagnosi precoce che, soprattutto in oncologia, significa salvare vite. – prosegue il direttore sanitario – L’Intelligenza Artificiale qui non sostituisce il medico ma ne potenzia lo sguardo”.

La tipologia di scanner RM da 3 Tesla trova applicazione dalla neurologia, alla oncologia e all’ortopedia, risultando particolarmente efficace nella diagnosi delle patologie cerebrali, addominopelviche, della colonna vertebrale e del sistema muscolo-scheletrico; inoltre, con l’utilizzo della apparecchiatura RM da 3 Tesla, è possibile effettuare indagini spettroscopiche, di diffusione e suscettività per lo studio approfondito dei meccanismi biochimici e metabolici dei tessuti e, tra l’altro, esami artro-RM con una visione dettagliata delle articolazioni ed esami multi-parametrici, in particolare della prostata, che permettono di individuare

eventuali lesioni neoplastiche senza dover ricorrere a procedure diagnostiche cruente.

La prevenzione per Corporis è importante. Per questo mette in campo protocolli di studio innovativi, come la Risonanza Whole Body (total body) con cui scansionare l’intero corpo analizzando la salute dei tessuti a livello cellulare.

Corporis si prepara ad iniziare il proprio percorso orientato all’eccellenza, in via Dante Alighieri 110 a Ragusa.

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