“Il nome è mio”: ChocoModica, la festa è della città ma il marchio è di Peluso. Il Comune lo reclama

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TK Il Comune di Modica chiede di essere il titolare del marchio ChocoModica, perché il nome della festa del cioccolato di Modica non appartiene, oggi, alla città. «ChocoModica» è infatti un marchio registrato e il suo titolare è una società privata: la Dolci Peluso srl, l’azienda di Salvatore Peluso, presidente del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp. Lo dice la banca dati ufficiale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm). La domanda n. 302016000054230 è stata depositata il 27 maggio 2016 e il marchio è stato registrato l’11 luglio 2017. È un marchio «denominativo», cioè protegge la sola parola «CHOCOMODICA», ed è registrato nella classe 30, quella di cacao, cioccolato e dolciumi. La società ne detiene i diritti al cento per cento. Il domicilio eletto riportato nella scheda è ancora quello della «Peluso Salvatore Artigiana Biscotti snc». Il 30 novembre 2023 è stata chiesta una variazione di denominazione e di forma giuridica, che l’Ufficio ha accolto il 9 gennaio 2024.

C’è poi un dettaglio che pesa. Un marchio italiano dura dieci anni, e quello di ChocoModica scadeva a maggio 2026. Il 7 maggio 2026 è stata depositata la domanda di rinnovo, registrata il 12 giugno. Il titolare ha quindi scelto di mantenere la titolarità per altri dieci anni, fino al 2036. Una scelta arrivata proprio quando i rapporti tra il Consorzio e il Comune di Modica iniziavano a dare i primi segni di cedimento.

Il Comune chiede la cessione

È di queste ore la notizia che al presidente Peluso è stato chiesto per iscritto di cedere il marchio al Comune di Modica. L’amministrazione intende organizzare comunque l’edizione di dicembre, per non perdere il finanziamento regionale, ed intende, legittimamente di essere l’unica titolare del marchio. Peluso ha manifestato piena disponibilità: si è riservato di verificare le modalità, per lo meno per l’utilizzo del marchio, eventualmente, nella manifestazione di dicembre, così da non perdere il finanziamento regionale, e di valutare successivamente il trasferimento dalla sua società all’ente. RagusaOggi ha cercato di raggiungerlo: il presidente si trova a Shanghai e ci sarà modo di parlargli nei prossimi giorni.

Un nome nato prima del marchio

Il nome esisteva prima della registrazione. La manifestazione era nata nel 2005 come Eurochocolate Modica, era diventata poi Chocobarocco e dal 2013 si chiama ChocoModica. Quando nel maggio 2016 parte la domanda all’Ufficio marchi, quel nome indica da tre anni la festa della città, promossa dal Comune. In quel periodo Salvatore Peluso era presidente del Consorzio «storico» di tutela del cioccolato di Modica, l’ente che negli anni successivi avrebbe organizzato la manifestazione con i contributi pubblici. Oggi presiede il nuovo Consorzio Igp, riconosciuto dal ministero dell’Agricoltura nel dicembre 2024. A noi, ferma la buona fede delle scelte effettuate, sembra di leggere un chiaro conflitto di interessi nella scelta di registrare il marchio a nome della propria società.

I soldi pubblici sulla festa

Il marchio, di per sé, non ha ricevuto contributi. Li ha ricevuti, per anni, la manifestazione che porta quel nome. Secondo gli atti consultati da RagusaOggi:

il Comune ha liquidato al Consorzio 45.000 euro per l’edizione 2017, 14.400 per il 2018 e 48.500 per il 2019, in gran parte fondi regionali passati per il bilancio comunale;

per l’edizione del dicembre 2023 la Regione ha impegnato 30.000 euro dell’assessorato all’Agricoltura (Drs 6616/2023) e, secondo un decreto di liquidazione del giugno 2024, ne ha versati 75.000 del Turismo;

la Camera di Commercio del Sud Est ha deliberato contributi per la festa tra il 2017 e il 2019;

nel 2024 il Comune ha impegnato altri 21.000 euro per i servizi di contorno;

con la delibera di Giunta n. 113 del 14 aprile 2026 ha approvato «ChocoModica 2026» come progetto comunale da 45.000 euro, 40.000 dei quali chiesti alla Regione.

In nessuno degli atti esaminati compare il marchio. Non c’è una licenza d’uso, non c’è un accordo con il titolare, non c’è una clausola sul nome. Gli enti pubblici hanno finanziato, e il Comune ha persino approvato come progetto proprio, una manifestazione il cui nome è un bene registrato da un privato.

Cosa dice la legge

Il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) dà al titolare di un marchio registrato il diritto esclusivo di usarlo e di vietarne l’uso ad altri per gli stessi prodotti. Il marchio ChocoModica copre la classe 30, cioè i prodotti di cioccolato, non i servizi di organizzazione di eventi. Ma è proprio quella la merce che si vende alla festa: barrette, confezioni, prodotti a marchio. Lo stesso Codice prevede che anche i Comuni possano registrare marchi, compresi quelli legati al patrimonio culturale e storico del territorio (art. 19, comma 3). Se poi li sfruttano commercialmente, i proventi devono finanziare le attività istituzionali o coprire disavanzi pregressi. Lo strumento per tenere il nome della festa in mani pubbliche esiste dal 2005. L’articolo 19, comma 2, aggiunge che non può ottenere la registrazione chi abbia presentato la domanda in mala fede, e un marchio registrato in quelle condizioni può essere dichiarato nullo. L’articolo 118, comma 3, stabilisce che, se una registrazione è stata fatta a nome di persona diversa dall’avente diritto, quest’ultimo può ottenere dal giudice il trasferimento dell’attestato a suo nome, con effetto dalla data del deposito. Per i marchi, precisa il comma 5, non vale il termine di due anni previsto per i brevetti. Sono strade giudiziarie, lunghe e dall’esito da accertare: dovrebbe essere un giudice a stabilire a chi spetti il diritto su un nome usato da una festa pubblica prima ancora che qualcuno lo registrasse. La cessione volontaria evita tutto questo: basta un atto tra la società e il Comune, poi annotato all’Ufficio marchi.

Le domande aperte

Restano da chiarire alcuni punti:

perché nel 2016 il nome della festa cittadina sia stato registrato a nome di un’azienda e non del Comune;

se l’amministrazione di allora ne fosse informata;

se negli anni qualcuno abbia mai usato il marchio su prodotti in vendita, e con quale autorizzazione;

perché, a maggio 2026, mentre i rapporti tra Comune e Consorzio si stavano incrinando, la società abbia scelto di rinnovarlo.

Sono domande che porremo a Peluso al suo rientro. Il presidente ha già detto di essere disponibile. È ragionevole attendersi che alla disponibilità segua la firma. ChocoModica porta nel nome la città e da vent’anni la città paga la festa: il marchio deve appartenere al Comune di Modica.

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