Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]
Sisma ’90, rimborsi pagati anche nel Ragusano: ma 22.849 domande restano fuori
10 Nov 2026 07:32
Sono 240,7 milioni di euro i rimborsi fiscali del Sisma ’90 già pagati ai cittadini delle province di Siracusa, Catania e Ragusa: 101.655 rimborsi per 35.093 persone. Ma restano fuori 22.849 domande, respinte perché presentate dopo il 1° marzo 2010, e alcune situazioni ancora aperte. I numeri li ricorda il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera.
I numeri dei rimborsi
Dei rimborsi pagati, 100.117 sono stati liquidati per intero, per 238,2 milioni di euro, e 1.538 al 50%, per 2,5 milioni. Altri 2,5 milioni di capitale già riconosciuto devono ancora essere liquidati, per situazioni particolari. I pagamenti sono arrivati nel dicembre 2024, a chi aveva presentato domanda nei termini.
Restano da risolvere i casi dei contribuenti morti nel frattempo, i contenziosi sugli importi e le posizioni che ricadono sotto le regole europee sugli aiuti di Stato. E soprattutto chi la domanda non l’aveva presentata in tempo: L’on. Cannata assicura che si stanno effettuando gli approfondimenti necessari per individuare eventuali soluzioni giuridicamente e finanziariamente sostenibili.
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