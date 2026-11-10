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Sisma ’90, rimborsi pagati anche nel Ragusano: ma 22.849 domande restano fuori

Sisma ’90, rimborsi pagati anche nel Ragusano: ma 22.849 domande restano fuori

10 Nov 2026 07:32
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Sono 240,7 milioni di euro i rimborsi fiscali del Sisma ’90 già pagati ai cittadini delle province di Siracusa, Catania e Ragusa: 101.655 rimborsi per 35.093 persone. Ma restano fuori 22.849 domande, respinte perché presentate dopo il 1° marzo 2010, e alcune situazioni ancora aperte. I numeri li ricorda il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera.

I numeri dei rimborsi

Dei rimborsi pagati, 100.117 sono stati liquidati per intero, per 238,2 milioni di euro, e 1.538 al 50%, per 2,5 milioni. Altri 2,5 milioni di capitale già riconosciuto devono ancora essere liquidati, per situazioni particolari. I pagamenti sono arrivati nel dicembre 2024, a chi aveva presentato domanda nei termini.

Restano da risolvere i casi dei contribuenti morti nel frattempo, i contenziosi sugli importi e le posizioni che ricadono sotto le regole europee sugli aiuti di Stato. E soprattutto chi la domanda non l’aveva presentata in tempo: L’on. Cannata assicura che si stanno effettuando  gli approfondimenti necessari per individuare eventuali soluzioni giuridicamente e finanziariamente sostenibili.

 

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni