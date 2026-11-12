Filiera della carne bovina siciliana: sabato a Ragusa la firma, contratti di tre anni

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Un contratto di tre anni, regole uguali per tutti e un prezzo stabilito su parametri oggettivi: è quello che avranno gli allevatori che aderiranno alla filiera della carne bovina siciliana, che nasce sabato a Ragusa. Confagricoltura Sicilia, con Confagricoltura Ragusa, la presenterà sabato 14 novembre alle 9.30 al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, in via Pietro Novelli 5, firmando il protocollo d’intesa con Happy Beef srl e Spadola e Figli srl.

Le due aziende hanno sede a Santa Croce Camerina: la prima si occupa dell’ingrasso dei bovini, la seconda della lavorazione e della distribuzione delle carni. I vitelli arrivano dagli allevatori associati a Confagricoltura e ogni passaggio, dalla stalla al prodotto finito, avviene in Sicilia.

Chi aderisce segue linee guida condivise sulla salute dei vitelli fin dai primi giorni di vita, quando hanno origine molti dei problemi che emergono durante l’ingrasso: vaccinazioni, alimentazione e igiene, con l’obiettivo di offrire una carne senza antibiotici. Ogni anno le aziende indicano il numero minimo di capi che intendono acquistare e li ritirano direttamente in allevamento.

«Chi alleva bene va pagato di più», sottolinea Confagricoltura Ragusa. «Un allevatore che sa a chi venderà i suoi vitelli nei prossimi anni può decidere quante vacche tenere e quanto investire. Le aziende che firmano sono della nostra provincia ma la filiera è aperta agli associati di tutta la Sicilia».

Dopo i saluti, alle 10.30 l’intervento dell’Area economica di Confagricoltura, alle 11.30 una tavola rotonda con esperti del settore e alle 12.30 la firma del protocollo. Alle 12.45 chiude i lavori il vicepresidente nazionale di Confagricoltura, Sandro Gambuzza. Modera Bartolo Lorefice.

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