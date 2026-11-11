Siracusa-Modica, via libera ai camion con merci pericolose in entrambe le direzioni

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I camion che trasportano merci pericolose tornano a poter percorrere l’autostrada A18 tra Siracusa e Modica, in entrambe le direzioni di marcia. L’interdizione è stata revocata con l’ordinanza del Cas n. 82/2026 del 9 novembre.

Ad annunciarlo è la Fita Cna Ragusa, con il presidente Gianni Sallemi, il responsabile regionale Giorgio Stracquadanio e quello territoriale Enzo Spatola. «Un risultato che Cna Fita Ragusa ha ricercato e raggiunto anche grazie alle sollecitazioni che l’organizzazione ha esercitato nei confronti del presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, e del senatore Salvo Sallemi – sottolineano –. Un risultato che viene incontro alle esigenze del territorio tutto e alle necessità dell’autotrasporto, in particolare del settore Adr, il trasporto merci pericolose».

Ora le gallerie Anas

Il prossimo obiettivo dell’associazione sono le autostrade gestite dall’Anas. «Ora la nostra attenzione si sposta sul settore autostradale gestito dall’Anas, in particolare con la messa in sicurezza delle gallerie San Fratello e San Demetrio – spiegano dalla Fita Cna –. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con Ansfisa e con la stessa Anas per individuare percorsi che portino all’utilizzo dell’infrastruttura».

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