Agriturismi di Enjoy Barocco, voto 9,27 dagli ospiti. Ma 11 non sono online

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Una reputazione media di 9,27 su 10, 46 strutture su 59 classificate con tre spighe e giudizi che sfiorano l’eccellenza sui principali portali turistici. Sono i numeri degli agriturismi della destinazione Enjoy Barocco, promossa dal GAL Terra Barocca, che raggruppa i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. In occasione della recente Giornata nazionale dell’agricoltura, il Comune di Modica ha rilanciato i dati, anticipati in parte durante il convegno dell’evento Scacciapensieri, riportando l’attenzione su un comparto nel quale agricoltura e turismo si incontrano sempre più direttamente. Adesso la diffusione dei dati in dettaglio rende ancora più evidente il peso crescente che l’agriturismo sta conquistando nell’economia agricola italiana e nella costruzione di nuove esperienze turistiche legate ai territori. Il dato più immediato riguarda proprio il gradimento degli ospiti.



L’analisi realizzata attraverso IODAH – Intelligence On Destination And Hospitality assegna agli agriturismi della DMO EnjoyBarocco un reputation score medio di 9,27 su 10. Una percentuale altissima che, soprattutto nel Sud Italia, ma anche nel confronto con alcune realtà del Nord, rende la destinazione turistica iblea un vero e proprio caso studio, con agriturismi del territorio che esprimono livelli di soddisfazione rilevanti. A confermare il dato c’è anche la classificazione delle strutture: 46 dei 59 agriturismi analizzati, pari al 78%, hanno tre spighe, 11 ne hanno due e soltanto 2 ne hanno una. Numeri che collocano l’agriturismo tra gli asset sui quali la destinazione Enjoy Barocco può costruire una parte importante della propria proposta turistica, mettendo insieme paesaggio rurale, produzioni agricole, enogastronomia, ospitalità ed esperienze.

Il fenomeno va però letto dentro una trasformazione molto più ampia.

Secondo i dati del Rapporto Agriturismo e multifunzionalità 2026 di ISMEA, ripresi nell’analisi presentata a Modica, nel 2024 le attività secondarie non agricole delle imprese agricole italiane hanno raggiunto un valore di 5,13 miliardi di euro. Di questi, 1,93 miliardi sono generati dall’agriturismo, comprese attività ricreative e sociali, fattorie didattiche e altre attività collegate. Significa che l’agriturismo rappresenta da solo il 37,7% dell’intero valore delle attività secondarie dell’agricoltura italiana, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente.



«L’agriturismo oggi non può più essere letto soltanto come attività complementare all’agricoltura – spiega Fabio Primerano, direttore tecnico-scientifico del Dipartimento “AI for Tourism, Travel and Hospitality” dell’ENIA – Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e docente al Master del Turismo dell’Università IULM di Milano – È un sistema nel quale produzione agricola, accoglienza, cibo, paesaggio ed esperienza turistica si integrano. Nel territorio della destinazione Enjoy Barocco partiamo inoltre da un elemento molto importante: una reputazione media di 9,27 su 10, che testimonia un livello di soddisfazione degli ospiti particolarmente elevato. La sfida è trasformare questa qualità percepita in maggiore visibilità, capacità commerciale e nuovi servizi».



L’analisi non si limita però ai punti di forza. Il controllo sulla presenza digitale, condotto su 57 agriturismi ufficiali dotati di CIN, mostra che 46 sono presenti sulle principali OTA e piattaforme turistiche, mentre 11 risultano assenti. Quattro di questi ultimi sono rintracciabili soltanto attraverso portali specializzati minori. Tra le strutture presenti sulle principali piattaforme, Modica ne conta 21, Ragusa 8, Scicli 9, Ispica 7 e Santa Croce Camerina una. Il dato evidenzia quindi uno dei principali margini di miglioramento: a una reputazione molto elevata non corrisponde ancora una presenza digitale altrettanto diffusa. In altre parole, la qualità c’è ed è riconosciuta dagli ospiti, ma una parte dell’offerta rimane ancora poco visibile e quindi più difficile da intercettare per il mercato. È uno degli aspetti sui quali l’Osservatorio Turistico della DMO Enjoy Barocco intende concentrare l’attenzione. IODAH, la piattaforma di Information & Decision Intelligence sviluppata da Digital Inphinity, è infatti il motore dell’Osservatorio e consente di raccogliere e analizzare informazioni provenienti da molteplici fonti per trasformarle in indicazioni utili alle strategie della destinazione e degli operatori.



Anche sul fronte dei servizi i dati indicano una base solida ma margini significativi di crescita. Carte di credito, aria condizionata e giardino sono ormai servizi largamente diffusi, presenti rispettivamente nel 100%, 95,8% e 91,7% delle strutture analizzate. Più limitata, invece, è l’offerta relativa ai servizi capaci di caratterizzare maggiormente l’esperienza di soggiorno. Il centro benessere è presente nel 10,5% delle strutture, sauna e bagno turco nel 5,3%, la palestra nel 15,8%, mentre l’offerta rivolta al segmento business arriva al 36,8%. Secondo l’analisi, oltre venti tipologie di servizi vengono offerte da meno del 10% degli agriturismi. È proprio qui che si apre una delle prospettive più interessanti per Enjoy Barocco: costruire un’offerta sempre più integrata tra ospitalità rurale, prodotti del territorio, esperienze enogastronomiche, wellness, sport, natura, borghi e patrimonio culturale.



«La Giornata nazionale dell’agricoltura ci ha offerto l’occasione per guardare anche alla capacità dell’agricoltura di generare nuove forme di sviluppo e attrattività – evidenzia la sindaca di Modica Maria Monisteri che è anche presidente del GAL Terra Barocca – I dati degli agriturismi della destinazione Enjoy Barocco ci dicono che abbiamo un patrimonio di qualità riconosciuto direttamente dai visitatori. L’obiettivo deve essere quello di metterlo sempre più in rete con le produzioni agricole, l’enogastronomia, il patrimonio culturale e il paesaggio. Agricoltura e turismo possono rafforzarsi reciprocamente e creare nuove opportunità per le imprese e per il territorio». Il focus sugli agriturismi non riguarda quindi soltanto le singole strutture, ma il posizionamento complessivo di Enjoy Barocco come destinazione turistica. L’agriturismo può infatti svolgere una funzione particolarmente importante nella distribuzione dei flussi fuori dai centri urbani, nella valorizzazione delle campagne, nella permanenza più lunga dei visitatori e nella costruzione di esperienze capaci di collegare costa, entroterra, città barocche e produzioni agroalimentari.

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Foto ufficio stampa MediaLive

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