Innovation Week, quattro giorni tra Palermo e Catania per startup e investitori

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Quattro giorni tra Palermo e Catania per provare a trasformare idee, ricerca e competenze in imprese, investimenti e lavoro. È questo l’obiettivo dell’Innovation Week 2026, promossa dalla Fondazione Innovation Island dal 17 al 20 novembre, con incontri, laboratori, formazione e momenti di confronto tra startup, università, imprese, istituzioni e investitori.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente lunedì 16 novembre alle 10.30 a Palazzo dei Normanni, nella sala Palumbo. Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, l’assessore all’Innovazione del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, il presidente della Fondazione Innovation Island Biagio Semilia, docenti universitari e rappresentanti del mondo imprenditoriale e della formazione.

L’idea di fondo è costruire una rete stabile che metta in comunicazione mondi che spesso in Sicilia procedono ancora separati: ricerca universitaria, giovani talenti, startup, imprese già strutturate, capitali privati e pubblica amministrazione.

Non quindi una semplice sequenza di convegni, ma il tentativo di creare un ecosistema in grado di accompagnare un progetto dalla fase dell’idea fino al mercato.

Il 17 novembre si parte da Catania con 15 imprese innovative

Uno degli appuntamenti più concreti della settimana è in programma martedì 17 novembre a Isola Catania, con «Sicilia che Innova», il primo Forum sull’economia sociale.

Sono state selezionate 15 imprese siciliane innovative, cinque per ciascuno di tre settori considerati strategici: imprese culturali e creative, digitale e tecnologia, agroalimentare innovativo e sostenibile. Le aziende avranno a disposizione uno spazio espositivo, potranno presentare i propri progetti e incontrare potenziali partner, clienti e investitori.

Attorno a loro ruoterà una rete di oltre 100 organizzazioni, tra corporate, PMI, startup, fondazioni, università, istituzioni e terzo settore.

La giornata prevede anche tavoli di lavoro e momenti di confronto e culminerà nella presentazione del Manifesto delle B Corp siciliane, con tre riconoscimenti dedicati a innovazione tecnologica, sostenibilità e impatto, espansione e scalabilità.

Università e ricerca dentro l’ecosistema

Un ruolo centrale viene affidato agli atenei.

L’ecosistema Innovation Island coinvolge infatti le università siciliane di Palermo, Catania, Messina ed Enna, presenti con propri rappresentanti nel comitato tecnico e chiamate a favorire il passaggio dalla ricerca all’impresa e a coinvolgere studenti, ricercatori e giovani professionisti.

Non a caso il Premio Innovation Island non è riservato soltanto alle startup già costituite. Alla call hanno potuto partecipare anche spin-off, team imprenditoriali e gruppi di ricerca, purché in possesso di un progetto con potenziale innovativo e prospettive di sviluppo.

È uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa: cercare di ridurre quella distanza che spesso separa università e mercato e che in Sicilia rischia di trasformare buone idee e competenze in occasioni perdute o in talenti costretti a cercare opportunità fuori dall’Isola.

Il tema degli investimenti

Altro punto centrale sarà il rapporto con gli investitori.

L’obiettivo dichiarato della Fondazione è mettere le imprese innovative nella condizione di incontrare più facilmente soggetti capaci di sostenerne la crescita, facilitando il dialogo con capitali privati, aziende strutturate e pubbliche amministrazioni.

Innovation Island nasce proprio con questa impostazione: creare luoghi fisici e virtuali nei quali startup e imprese possano incontrare investitori e istituzioni e trasformare il networking in opportunità concrete di sviluppo.

Turismo e innovazione, il premio Repower

All’interno della settimana trova spazio anche il Premio Speciale Innovazione & Turismo di Repower, giunto alla nona edizione.

Il 17 novembre a Palermo saranno presentati i progetti di cinque startup finaliste e si terranno quattro tavoli di lavoro dedicati all’innovazione nel turismo, con la partecipazione di esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni.

Anche questo appuntamento rientra nella logica più ampia della settimana: creare connessioni tra innovazione tecnologica e settori tradizionalmente strategici per l’economia siciliana.

Il 20 novembre il Premio Innovation Island

Il momento conclusivo sarà venerdì 20 novembre a Palermo, con il Premio Innovation Island 2026, dedicato ai protagonisti dell’innovazione siciliana.

Il premio raccoglie l’eredità del Premio Innovazione Sicilia e punta a dare visibilità non soltanto alle startup già affermate, ma anche a progetti emergenti, spin-off universitari e gruppi di ricerca capaci di trasformare conoscenza e tecnologia in nuove iniziative imprenditoriali.

Più che il singolo riconoscimento, però, il valore dell’iniziativa sarà misurato sulla capacità di lasciare qualcosa dopo il 20 novembre.

La vera sfida è infatti quella indicata dalla stessa Fondazione: evitare che startup, università, investitori e imprese si incontrino soltanto in occasione di eventi e costruire invece una rete permanente dell’innovazione siciliana.

Per un’Isola che continua a formare competenze e talenti spesso destinati a cercare altrove le opportunità di crescita, è probabilmente questo il terreno sul quale si giocherà il risultato più importante dell’Innovation Week: capire se le connessioni create in quattro giorni riusciranno davvero a trasformarsi in progetti, investimenti e lavoro. foto di repertorio

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